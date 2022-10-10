В Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ наступления
Вооруженные силы Украины готовят наступление на Запорожскую область. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.
«Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть "освобождена"», — заявил Рогов.
По его мнению, киевские власти делают это, чтобы добиться от Запада новых поставок вооружения. Рогов допустил, что провокация или начало наступления случится в ближайшее время, максимум — в течение 2-3 недель.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. 30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
В то же время на Украине результаты референдумов не признали. Президент Украины Владимир Зеленский до этого неоднократно заявлял о планах вернуть территории под контроль Украины.
Так, с конца августа украинские войска предпринимают попытки контрнаступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В Минобороны неоднократно заявляли о провале этих попыток и больших потерях со стороны противника. В начале сентября, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении. В начале октября продвижение ВСУ в Херсонской области возобновилось.
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