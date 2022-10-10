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В Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ наступления

Ведомости

Вооруженные силы Украины готовят наступление на Запорожскую область. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

«Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть "освобождена"», — заявил Рогов.

По его мнению, киевские власти делают это, чтобы добиться от Запада новых поставок вооружения. Рогов допустил, что провокация или начало наступления случится в ближайшее время, максимум — в течение 2-3 недель.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. 30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.

В то же время на Украине результаты референдумов не признали. Президент Украины Владимир Зеленский до этого неоднократно заявлял о планах вернуть территории под контроль Украины.

Так, с конца августа украинские войска предпринимают попытки контрнаступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В Минобороны неоднократно заявляли о провале этих попыток и больших потерях со стороны противника. В начале сентября, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении. В начале октября продвижение ВСУ в Херсонской области возобновилось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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