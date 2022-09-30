Путин подписал договоры о присоединении новых регионов к России

Путин подписал договоры о присоединении новых регионов к РоссииПрезидент подчеркнул, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей «становятся гражданами РФ навсегда»
Президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России.
«Люди свой выбор сделали, однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской области и Запорожской области», — заявил российский лидер.
Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Российский президент напомнил, что Россия не раз говорила о готовности возобновить переговорный процесс.
После этого Путин последовательно подписал с главами ДНР, ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также главами Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким договоры о принятии регионов в состав РФ.
Накануне Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Независимость ДНР и ЛНР Россия признала еще 21 февраля. Тогда Путин также подписал два договора с республиками о дружбе и взаимопомощи. Спустя три дня Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями российский президент назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР и Запорожья. 19 сентября Общественные палаты ЛНР и ДНР призвали глав республик Леонида Пасечника и Дениса Пушилина провести референдумы о присоединении к РФ. С тем же предложением к главам пророссийских администраций в Херсонщине и Запорожье Владимиру Сальдо и Евгению Балицкому обратились активисты в Херсонской и Запорожской областях. Позже проведение референдумов было утверждено.
Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
После этого главы субъектов обратились к президенту с просьбой принять территории в состав РФ. Обращение к главе государства является первой ступенью при принятии территорий, следует из закона «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ».
После подписания договора о принятии территорий в состав РФ президент обратится в Конституционный суд с запросом о проверке его на соответствие Основному закону. Затем договор внесут в Госдуму на ратификацию, а вместе с ним и проект конституционного закона о принятии в Россию новых субъектов и поправках в Конституцию (там прописываются названия новых регионов). Парламент рассмотрит документы на следующей неделе.
28 сентября главы регионов прибыли в Москву. «Это, конечно, уже история, но со счастливым концом», — написал замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Пушилин, Пасечник, Сальдо и Балицкий примут участие в церемонии подписания договоров о принятии новых субъектов в состав РФ.
До этого российские власти неоднократно подчеркивали, что с присоединением регионов к России их статус изменится. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет расценивать удары Киева по этим субъектам как атаку по своей территории. Он также добавил, что в регионах начнет действовать Конституция РФ. Глава Крыма Сергей Аксенов также допускал, что специальная военная операция может измениться на контртеррористическую. В Кремле заявили, что о таких планах ничего не знают.
В то же время мировое сообщество не спешит признавать результаты референдумов. На сегодняшний день независимость ДНР и ЛНР, помимо России, также признали Сирия, КНДР, Абхазия и Южная Осетия. Однако итоги референдумов государства еще не комментировали.
Еще до обнародования результатов власти США, Великобритании и Германии осудили проведение голосования. Соединенное Королевство даже расширило список антироссийских санкций. Также признавать результаты пока не планируют Финляндия, Сербия, Турция и Казахстан.
Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также подчеркнул, что организация не примет итоги референдумов, упомянув о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, референдумы прошли на территориях, которые находятся под контролем России, поэтому их якобы нельзя назвать «настоящим выражением народной воли». В ответ Песков заявил, что Москва продолжит продвигать свою позицию и настаивать, что при проведении референдумов международное право было соблюдено.