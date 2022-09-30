Путин подписал договоры о присоединении новых регионов к России

До этого российские власти неоднократно подчеркивали, что с присоединением регионов к России их статус изменится. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет расценивать удары Киева по этим субъектам как атаку по своей территории. Он также добавил, что в регионах начнет действовать Конституция РФ. Глава Крыма Сергей Аксенов также допускал, что специальная военная операция может измениться на контртеррористическую. В Кремле заявили, что о таких планах ничего не знают.