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Кремль: Россия будет рассматривать удары по новым территориям как агрессию против страны

Ведомости

Россия будет рассматривать удары по Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областям как агрессию против нее, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ничем иным это не будет», — ответил пресс-секретарь на вопрос, будет ли Россия рассматривать удары по новым территориям как акт агрессии со стороны Украины.

Представитель Кремля подчеркнул, что после того, как новые территории сегодня войдут в состав России, они станут неотъемлемой частью суверенной территории Российской Федерации и Союзного государства.

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27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

30 сентября в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России. После этого президент Владимир Путин встретится с главами новых территорий. Будут подписаны четыре договора о принятии в РФ новых субъектов. Песков отмечал, что это не послание президента Федеральному собранию (это предусмотренное Конституцией выступление главы государства об основных направлениях внутренней и внешней политики), а другой формат встречи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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