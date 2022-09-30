Кремль: Россия будет рассматривать удары по новым территориям как агрессию против страны
Россия будет рассматривать удары по Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областям как агрессию против нее, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ничем иным это не будет», — ответил пресс-секретарь на вопрос, будет ли Россия рассматривать удары по новым территориям как акт агрессии со стороны Украины.
Представитель Кремля подчеркнул, что после того, как новые территории сегодня войдут в состав России, они станут неотъемлемой частью суверенной территории Российской Федерации и Союзного государства.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
30 сентября в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России. После этого президент Владимир Путин встретится с главами новых территорий. Будут подписаны четыре договора о принятии в РФ новых субъектов. Песков отмечал, что это не послание президента Федеральному собранию (это предусмотренное Конституцией выступление главы государства об основных направлениях внутренней и внешней политики), а другой формат встречи.
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