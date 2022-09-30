Владимир Путин подписал указы о признании независимыми Херсонской и Запорожской областей

Если на голосование в ДНР и ЛНР выносили вопрос о вхождении в состав РФ, то в этих двух областях на референдуме решался и другой вопрос – о выходе из состава Украины. Оба указа президента опубликованы в ночь перед запуском официальной процедуры по присоединению регионов к РФ: 30 сентября в Кремле руководители республик и областей должны подписать с Путиным соответствующие документы.