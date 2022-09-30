Владимир Путин подписал указы о признании независимыми Херсонской и Запорожской областей

Владимир Путин подписал указы о признании независимыми Херсонской и Запорожской областейЭти территории вместе с ДНР и ЛНР могут присоединиться к РФ
Президент России Владимир Путин подписал два указа: о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Тексты этих документов, датированных 29 сентября, опубликованы Кремлем. В обоих указах Путина говорится, что решение о признании независимости областей принято «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права».
Кроме того, глава государства опирался на «право народов на самоопределение», которое закреплено уставом ООН, а также учитывал «волеизъявление народа» на референдуме.
Плебисцит прошел с 23 по 27 сентября на территории четырех регионов: признанных Москвой еще 21 февраля ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Прежде принадлежность последних двух регионов Украине на столь высоком уровне официально не оспаривалась, хотя после начала 24 февраля военной спецоперации там и были образованы лояльные Москве военно-гражданские администрации (ВГА).
Если на голосование в ДНР и ЛНР выносили вопрос о вхождении в состав РФ, то в этих двух областях на референдуме решался и другой вопрос – о выходе из состава Украины. Оба указа президента опубликованы в ночь перед запуском официальной процедуры по присоединению регионов к РФ: 30 сентября в Кремле руководители республик и областей должны подписать с Путиным соответствующие документы.
Признание ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 г. самопровозгласили независимость в границах бывших Донецкой и Луганской областей, происходило при иных обстоятельствах. 21 февраля Путин выступил с телеобращением к гражданам России по поводу необходимости признать суверенитет. Президент тогда же попросил Федеральное собрание России поддержать это решение и затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи.