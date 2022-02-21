Владимир Путин поставил точку в вопросе о принадлежности Донбасса Украине

Владимир Путин поставил точку в вопросе о принадлежности Донбасса УкраинеПрезидент объявил о незамедлительном признании ДНР и ЛНР Россией
Российский президент Владимир Путин де-факто признал независимость самопровозглашенных еще в 2014 г., во время конфликта на Украине, Донецкой и Луганской народных республик. Во всяком случае, указ об этом вскоре будет подписан, сообщила поздно вечером 21 февраля пресс-служба Кремля. Об этом Путин проинформировал по телефону президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.
В 21.42 началось телеобращение президента к россиянам, причем с исторической справки.
Путин начал с рассказа об истории России и создании государства Украина. Современная Украина, по его словам, целиком создана Владимиром Лениным за счет отторжения части исторических территорий России. «Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устроит. Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация», – заявил он.
Свою речь президент завершил заявлением о том, что Россия должна «незамедлительно признать» ДНР и ЛНР.
Как решали
Заявлению Кремля предшествовало заседание Совбеза России, трансляцию которого впервые полностью показали по телевидению. На нем изначально президент спросил мнение членов Совбеза о том, что они думают по поводу необходимости признания ДНР и ЛНР. Буквально за полчаса до него с такой просьбой к президенту обратились глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник, которые сказали, что это может спасти жизни. Именно Украина отказывается выполнять минские соглашения, призванные урегулировать конфликт между ДНР и ЛНР и киевскими властями, заявил сам Путин в самом начале заседания Совбеза. Эти вопросы связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности на Европейском континенте, отметил он.
Он попросил высказаться по поводу возникшей ситуации членов Совбеза, в частности министра иностранных дел Сергея Лаврова, замглавы администрации президента Дмитрия Козака (отвечает за переговоры в рамках минских соглашений), министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова. Бортников и Шойгу доложили в частности о ситуации на границе России, где с 18 февраля происходит прием беженцев из ДНР и ЛНР: к 9 утра 21 февраля Россия приняла 68 500 человек. Шойгу заявил, что со стороны Украины на границе Луганской и Донецкой областей уже сосредоточено 59 300 военных, а также «националистические батальоны, о которых много говорят и много пишут».
Что признал Путин
Укрстат оценивает население Донецкой области на 1 января 2022 г. в 4,06 млн чел., население Луганской области – в 2,1 млн чел. Их доля в ВВП Украины в 2019 г. составила всего 6,2%. Так ведомство оценило ВРП Донецкой и Луганской областей в $7,2 млрд и $1,42 млрд (205 млрд и 40,5 млрд гривен) соответственно с пометкой, что в расчет не попали ДНР и ЛНР. Основа их экономики – металлургия, производство электроэнергии, продуктов питания и угля.
Жестким в оценке ситуации на Украине был и Козак: по его словам, очевидно, что ни этой стране, ни западным союзникам «Донбасс не нужен» и делается все, чтобы заморозить конфликт. В общественном же сознании на Западе продвигается тема, что Россия является стороной этого конфликта, и на Россию пытаются возложить экономические риски, отметил Козак. По словам Козака, и сейчас «астрономические суммы приходится тратить на гуманитарную поддержку этих территорий» и в итоге там удалось снизить безработицу, что произошло благодаря стимулированию к переезду обратно на эти территории, а также выдаче российских паспортов. При этом минский процесс находится на нулевой отметке с 2015 г., подчеркнул Козак.
Совбез дал срез взглядов
Все члены Совбеза, выступившие на заседании по сути вопроса, высказались за признание независимости ДНР и ЛНР. Но мнения о процедуре несколько разделились.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Донбасс Украине не нужен, а минские соглашения не будут выполняться. Он вспомнил время, когда сам был президентом и признал независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 г., «это позволило сохранить жизни сотням тысяч людей». Сейчас, по его словам, ситуация одновременно и сложнее, и проще. Сложнее, поскольку сейчас масштаб конфликта несопоставим с 2008 г., а проще, потому что Россия знает, какой будет реакция – это санкции, сказал Медведев. Он сказал, что поскольку на территории Донбасса живет 800 000 граждан России, «это наши с вами люди», то Россия не может игнорировать этот факт, ведь американцы при возникновении любых проблем с их гражданами проводят спецоперации. Поэтому он выступает за признание правосубъектности этих территорий.
С мнением сразу же объявить о признании независимости ДНР и ЛНР выступили также спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Володин заявил, что депутаты, принявшие обращение к президенту, считают, что Киев саботирует минские договоренности и нужно помнить, что в Донбассе живут российские граждане – 1,2 млн человек подали на российское гражданство и 800 000 человек уже его получили.
«Для Украины [Донбасс] – это территория, а для России – это люди, русские, украинцы, не важно», – сказала Матвиенко. Поэтому нужно скорее принимать решение, поскольку выполнять соглашения никто не собирается. Запад же угрожает России санкциями, вместо того чтобы «понудить Украину к миру», сказала она. Матвиенко также отметила, что Запад поставляет вооружение на Украину, но не думает, что там могут прийти к власти «националисты и бандеровцы».
Секретарь Совбеза Николай Патрушев и премьер-министр Михаил Мишустин заявили, что признать независимость ДНР и ЛНР нужно, но надо дать Западу последний шанс надавить на Киев. «Если вы способны в кратчайший срок – можно обозначить два-три дня – прекратить всю эту кровавую бойню», – сказал Патрушев.
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что надо дать Киеву последний шанс выполнить минские соглашения, а затем добавил, что поддерживает предложение «о вхождении ДНР и ЛНР в состав России». Президент на это заметил, что «такого варианта не было», и Нарышкин исправился, сказав, что поддерживает независимость ДНР и ЛНР.
Еще одно мнение высказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он поддержал признание независимости ДНР и ЛНР, но в других границах: «Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку – признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами». Лавров, Шойгу и Бортников выступили за признание ДНР.
Что дальше
Обе палаты парламента уже назначили на 22 февраля внеочередные заседания, чтобы ратифицировать, как сказал Путин, договоры о дружбе с ДНР и ЛНР. Как сообщает источник «Ведомостей» в нижней палате, в заседании примет участие глава МИДа Сергей Лавров. Представитель МИДа не ответил на запрос «Ведомостей». На совете Думы 21 февраля вопрос не обсуждался.
Президент Центра политических технологий Борис Макаренко обращает внимание на фразу с Совбеза: «Присоединять или не присоединять Донбасс?» Тот факт, что такие заявления звучат в обсуждении первых лиц государства, говорит сам за себя, считает эксперт. Макаренко напомнил, что в 2008 г. были признаны Абхазия и Южная Осетия. Политолог Александр Кынев отмечает формат, в котором обсуждался вопрос признания ДНР и ЛНР, – открытое заседание Совбеза.
В отличие от нынешней ситуации Крым принимали в состав России совсем по другому сценарию. Как впоследствии признавался сам Путин, утром 23 февраля он, по собственным словам, поставил перед руководителями задействованных силовых ведомств задачу «начать работу по возвращению Крыма в состав России». 1 марта Совфед разрешил ввести на полуостров войска. 16 марта в Крыму прошел референдум, а Путин подписал указ о признании его независимости от Украины. И только затем был подписан договор о его включении в Россию.
Политолог Николай Петров считает, что признание ДНР и ЛНР – «это игра на нервах». «Белый дом играет в одну игру с назначением «даты войны», Кремль и Путин – в другую. Его задача – заставить Запад нажать на Владимира Зеленского, чтобы тот выполнял минские соглашения», – говорит Петров.
Социолог Денис Волков говорит, что большая часть граждан поддержит признание ДНР и ЛНР, исходя из соображения, что это делается для защиты русскоязычного населения. «Для среднестатистического россиянина нет прямой увязки между действиями России и экономическими последствиями, скорее это воспринимается большинством как происки враждебной Америки по типу «чтобы Россия ни делала, они все равно введут санкции»», – считает Волков.