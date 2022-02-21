Владимир Путин поставил точку в вопросе о принадлежности Донбасса Украине

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Донбасс Украине не нужен, а минские соглашения не будут выполняться. Он вспомнил время, когда сам был президентом и признал независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 г., «это позволило сохранить жизни сотням тысяч людей». Сейчас, по его словам, ситуация одновременно и сложнее, и проще. Сложнее, поскольку сейчас масштаб конфликта несопоставим с 2008 г., а проще, потому что Россия знает, какой будет реакция – это санкции, сказал Медведев. Он сказал, что поскольку на территории Донбасса живет 800 000 граждан России, «это наши с вами люди», то Россия не может игнорировать этот факт, ведь американцы при возникновении любых проблем с их гражданами проводят спецоперации. Поэтому он выступает за признание правосубъектности этих территорий.