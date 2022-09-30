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В России не будет министерства по делам новых территорий

С сегодняшнего дня место четырех регионов в составе РФ станет более определенным
Елена Мухаметшина Евгения Кузнецова Максим Иванов
В Москве почти определились, как выглядит структура управления новыми регионам / Evgenia Novozhenina / Reuters

Создавать новое территориальное министерство пока не планируется. Об этом «Ведомостям» сказали пять источников: два собеседника, близких к правительству, два человека, близких к администрации президента (АП), и один федеральный чиновник. Вопрос о том, как будет выглядеть система управления новыми регионами, актуализировался после того, как уже признанные Москвой независимыми Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области Украины проголосовали на референдумах 23–27 сентября за вступление в состав РФ.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководители военно-гражданских администраций (ВГА) Запорожской и Херсонской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий уже прилетели в Москву: 30 сентября в Георгиевском зале Кремля пройдет процедура подписания договоров о вступлении этих территорий в состав России. Они будут направлены в Конституционный суд для проверки на соответствие Основному закону и внесены в парламент для ратификации вместе с законом об образовании новых субъектов РФ. В нем будут оговорены и названия четырех регионов – не исключено, что они будут приведены в соответствие с общероссийской практикой, по которой в Конституции упоминаются, к примеру, области и республики, но «народных республик» не существует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных