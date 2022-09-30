В России не будет министерства по делам новых территорий

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководители военно-гражданских администраций (ВГА) Запорожской и Херсонской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий уже прилетели в Москву: 30 сентября в Георгиевском зале Кремля пройдет процедура подписания договоров о вступлении этих территорий в состав России. Они будут направлены в Конституционный суд для проверки на соответствие Основному закону и внесены в парламент для ратификации вместе с законом об образовании новых субъектов РФ. В нем будут оговорены и названия четырех регионов – не исключено, что они будут приведены в соответствие с общероссийской практикой, по которой в Конституции упоминаются, к примеру, области и республики, но «народных республик» не существует.