Договоры о вступлении в состав России новых территорий подпишут 30 сентября

Договоры о вступлении в состав России новых территорий подпишут 30 сентябряЭто даст старт конституционной процедуре присоединения регионов
30 сентября в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Завтра в Большом кремлевском дворце в Георгиевском зале в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Будет объемное выступление президента [России Владимира] Путина на этом мероприятии», – отметил представитель Кремля.
Песков отметил, что это не послание президента Федеральному собранию (это предусмотренное Конституцией выступление главы государства об основных направлениях внутренней и внешней политики), а другой формат встречи. Он также уточнил, что встреча Путина с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожья и Херсонской области состоится на полях этой церемонии.
Депутат Денис Парфенов (КПРФ) сообщил, что он и его коллеги по нижней палате получили приглашения на мероприятие с президентом, но в них не уточнялось, о каком мероприятии идет речь. Депутат Ярослав Нилов (ЛДПР) говорил, что речь идет именно о церемонии подписания договоров. По словам источника «Ведомостей», близкого к администрации президента, на мероприятие приглашены не только представители парламента, который участвует в процедуре принятия субъектов в состав РФ, но других органов власти, судейского корпуса и т. д.
После кремлевской церемонии 30 сентября состоится концерт на Красной площади. После подписания договора о принятии территорий в состав РФ президент обратится в Конституционный суд с запросом о проверке его на соответствие Основному закону. Затем договор будет внесен в Госдуму на ратификацию. Одновременно будет внесен проект конституционного закона о принятии в Россию новых субъектов и поправках в Конституцию (там прописываются названия новых регионов). Парламент рассмотрит документы на следующей неделе.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Накануне главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, запорожской и херсонской военно-гражданских администраций (ВГА) Владимир Сальдо и Евгений Балицкий прилетели в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.
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