Договоры о вступлении в состав России новых территорий подпишут 30 сентября

Депутат Денис Парфенов (КПРФ) сообщил, что он и его коллеги по нижней палате получили приглашения на мероприятие с президентом, но в них не уточнялось, о каком мероприятии идет речь. Депутат Ярослав Нилов (ЛДПР) говорил, что речь идет именно о церемонии подписания договоров. По словам источника «Ведомостей», близкого к администрации президента, на мероприятие приглашены не только представители парламента, который участвует в процедуре принятия субъектов в состав РФ, но других органов власти, судейского корпуса и т. д.