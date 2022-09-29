Газета
Политика

Депутатов Госдумы пригласили в Кремль на мероприятие с Путиным 30 сентября

Ведомости

Депутаты Госдумы получили приглашения на мероприятие с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, которое состоится 30 сентября, сообщил депутат Денис Парфенов.

«Депутатам Государственной Думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием президента России Владимира Путина», – написал он в своем Telegram-канале.

Парфенов в комментарии RTVI добавил, что в приглашении не уточняется, о каком мероприятии идет речь. По его мнению, это может быть обращение президента к Федеральному собранию.

Ранее появилась информация, что Путин может выступить с обращением к парламенту 30 сентября, после подведения итогов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях Украины о присоединении к России. Источники «Ведомостей» сообщали, что темой выступления Путина станет статус новых территорий.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 26 сентября не подтвердил, состоится ли это обращение. Накануне Песков заявил, что обращение Путина в связи с итогами референдумов пока не планируется.

27 сентября сенатор Андрей Клишас рассказал, что Совет Федерации не планирует проводить внеочередные заседания для принятия законов о вхождении в состав России новых территорий. Сенатор отметил, что Совфед продолжает работать по утвержденному ранее графику осенней сессии. Следующее заседание пройдет 4 октября.

Позже спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что 4 октября может быть рассмотрен вопрос о присоединении регионов к РФ. Сегодня же спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД проведет внеплановое заседание 3 октября.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных