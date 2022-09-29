Депутатов Госдумы пригласили в Кремль на мероприятие с Путиным 30 сентября

Ранее появилась информация, что Путин может выступить с обращением к парламенту 30 сентября, после подведения итогов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях Украины о присоединении к России. Источники «Ведомостей» сообщали, что темой выступления Путина станет статус новых территорий.