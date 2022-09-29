Депутатов Госдумы пригласили в Кремль на мероприятие с Путиным 30 сентября
Депутаты Госдумы получили приглашения на мероприятие с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, которое состоится 30 сентября, сообщил депутат Денис Парфенов.
«Депутатам Государственной Думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием президента России Владимира Путина», – написал он в своем Telegram-канале.
Парфенов в комментарии RTVI добавил, что в приглашении не уточняется, о каком мероприятии идет речь. По его мнению, это может быть обращение президента к Федеральному собранию.
Ранее появилась информация, что Путин может выступить с обращением к парламенту 30 сентября, после подведения итогов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях Украины о присоединении к России. Источники «Ведомостей» сообщали, что темой выступления Путина станет статус новых территорий.
При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 26 сентября не подтвердил, состоится ли это обращение. Накануне Песков заявил, что обращение Путина в связи с итогами референдумов пока не планируется.
27 сентября сенатор Андрей Клишас рассказал, что Совет Федерации не планирует проводить внеочередные заседания для принятия законов о вхождении в состав России новых территорий. Сенатор отметил, что Совфед продолжает работать по утвержденному ранее графику осенней сессии. Следующее заседание пройдет 4 октября.
Позже спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что 4 октября может быть рассмотрен вопрос о присоединении регионов к РФ. Сегодня же спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД проведет внеплановое заседание 3 октября.
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