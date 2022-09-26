Песков не подтвердил обращение Путина к Федеральному собранию 30 сентября

В начале сентября Песков говорил, что глава государства выступит с обращением к парламенту до конца это года, однако точные сроки указаны не были. До этого пресс-секретарь президента неоднократно сообщал о переносе обращения Путина к Федеральному собранию на более поздний срок. В частности, в конце декабря 2021 г. Песков сообщал, что оно запланировано на начало 2022 г. и подготовка уже началась, но в конце января он допустил, что оно может быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом. В начале февраля источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, сообщали, что ежегодное послание может быть оглашено в начале марта. В июле Песков сказал, что это обращение произойдет осенью.