Песков не подтвердил обращение Путина к Федеральному собранию 30 сентября
Пресс-секретарь Дмитрий Песков не подтвердил, состоится ли обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию 30 сентября.
«Нет, не могу», — сказал он в ответ на вопрос, может ли он подтвердить информацию о возможном обращении Путина 30 сентября.
Ранее появилась информация, что Путин может выступить с обращением к парламенту 30 сентября, после подведения итогов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях Украины о присоединении к России. Источники «Ведомостей» сообщали, что темой выступления Путина станет статус новых территорий.
В начале сентября Песков говорил, что глава государства выступит с обращением к парламенту до конца это года, однако точные сроки указаны не были. До этого пресс-секретарь президента неоднократно сообщал о переносе обращения Путина к Федеральному собранию на более поздний срок. В частности, в конце декабря 2021 г. Песков сообщал, что оно запланировано на начало 2022 г. и подготовка уже началась, но в конце января он допустил, что оно может быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом. В начале февраля источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, сообщали, что ежегодное послание может быть оглашено в начале марта. В июле Песков сказал, что это обращение произойдет осенью.
Последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.
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