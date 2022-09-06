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Путин до конца года выступит с посланием Федеральному собранию

Ведомости

Президент России Владимир Путин до конца этого года выступит с посланием Федеральному собранию, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что сроков проведения прямой линии пока нет.

«По закону, конституции президент должен выступать с посланием [Федеральному собранию]. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет», — отметил Песков (цитата по ТАСС).

Ранее, в июле, Песков сообщал, что послание главы государства может быть перенесено на осень. Это не первое сообщение о том, что послание может быть перенесено. В частности, в конце декабря 2021 г. Песков сообщал, что оно запланировано на начало 2022 г. и подготовка уже началась, но в конце января 2022 г. он допустил, что оно может быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом. В начале февраля источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, сообщали, что ежегодное послание может быть оглашено в начале марта.

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Последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.

Дата, в которую президент должен подготовить выступление перед Федеральным собранием, нигде не прописана. В 84-й статье Конституции указано лишь, что президент обращается «с посланием о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства» ежегодно. При этом в разные годы президент выступал в разное время. В частности, на протяжении практически всего президентского срока с 2012 по 2016 г. Путин выступал с посланием в декабре. В 2017 г. выступление было сдвинуто и в итоге оглашено 1 марте 2018 г. Самое раннее выступление с посланием произошло в 2020 г., тогда Путин обратился к Федеральному собранию в январе, послание было посвящено предстоящему изменению Конституции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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