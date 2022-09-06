Путин до конца года выступит с посланием Федеральному собранию

Ранее, в июле, Песков сообщал, что послание главы государства может быть перенесено на осень. Это не первое сообщение о том, что послание может быть перенесено. В частности, в конце декабря 2021 г. Песков сообщал, что оно запланировано на начало 2022 г. и подготовка уже началась, но в конце января 2022 г. он допустил, что оно может быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом. В начале февраля источники «Ведомостей», близкие к администрации президента, сообщали, что ежегодное послание может быть оглашено в начале марта.