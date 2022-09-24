Парламент ждет обращения Владимира Путина 30 сентября

Парламент ждет обращения Владимира Путина 30 сентябряПрезидент может высказаться по поводу судьбы и статуса новых территорий
Президент России Владимир Путин готовится выступить с обращением к Федеральному собранию 30 сентября, после подведения итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины. Об этом «Ведомостям» сказали четыре собеседника в обеих палатах российского парламента, а также источник в администрации президента (АП). Собеседник в Госдуме говорит, что президент обратится к Федеральному собранию в Кремле, как было и в 2014 г. «Процедура [будет] ровно та же, что в 2014 г. [с Крымом]. Будем принимать новые территории», — говорит еще один источник в нижней палате парламента.
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России начались 23 сентября и продолжатся до 27 числа. 23 сентября ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, из которых следует, что в нем планируют принять участие 87% граждан ДНР и ЛНР, 80% жителей Запорожской области и 69% Херсонской области. За вхождение в состав России в ДНР и ЛНР, по данным ВЦИОМа, могут проголосовать 97% респондентов, в Херсонской области — 89%, Запорожье — 87%.
Близкий к АП источник «Ведомостей» говорит, что итоги плебисцита планируется подвести уже 28-29 сентября.
О том, что в Запорожской области итоги референдума планируют объявить 28 сентября, говорил глава пророссийской военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий. На эту дату ориентируются и в центризбиркоме ЛНР. «Я сейчас точно не могу сказать [когда будут зафиксированы итоги референдумов о присоединении к РФ], – заявил 23 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Но я фактически убежден, что это будет достаточно быстро». По его словам, для этого потребуется решение и парламента России, и президента — подписание необходимых документов.
«Ведомости» направили Пескову запрос по поводу возможного обращения Путина к Федеральному собранию.
Такое обращение главы государства не является обязательной частью процедуры, следует из закона «О порядке принятия в РФ и образовании в ее составе нового субъекта РФ», а также практики восьмилетней давности. Тогда адресатами речи Путина были члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители Республики Крым и Севастополя, к ним уже на тот момент президент обращался как к гражданам России.
В 2014 г. референдум в Крыму проходил 16 марта. На следующий день было принято постановление Госсовета полуострова о независимости, в котором было обращение к России с предложение о принятии Крыма в состав России в качестве нового субъекта. В этот же день вечером Путин подписал указ о признании Республики Крым в качестве независимого государства.
А 18 марта Путин обратился к Федеральному собранию в Кремле. Там он и попросил депутатов и сенаторов поддержать внесенный им конституционный закон о принятии в состав России полуострова и создании в составе РФ двух новых субъектов Федерации (Республики Крым и города федерального значения Севастополь), а также ратифицировать договор об их вхождении в состав России, подписанный с их руководителями к этому моменту.
19 марта Конституционный суд уже проверил конституционность договора (после чего депутаты и сенаторы смогли его рассмотреть). Срок принятия закона о новых субъектах РФ не оговаривается, но тогда спикер Госдумы Сергей Нарышкин обещал, что палата «сделает все быстро и ответственно». 20 марта депутаты приняли закон, а 21 марта он прошел через Совет Федерации и был подписан президентом.