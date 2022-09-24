Парламент ждет обращения Владимира Путина 30 сентября

Президент России Владимир Путин готовится выступить с обращением к Федеральному собранию 30 сентября, после подведения итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины. Об этом «Ведомостям» сказали четыре собеседника в обеих палатах российского парламента, а также источник в администрации президента (АП). Собеседник в Госдуме говорит, что президент обратится к Федеральному собранию в Кремле, как было и в 2014 г. «Процедура [будет] ровно та же, что в 2014 г. [с Крымом]. Будем принимать новые территории», — говорит еще один источник в нижней палате парламента.