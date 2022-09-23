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Политика

Большинство жителей Донбасса планирует поучаствовать в референдумах

ВЦИОМ провел опрос о желании жителей четырех территорий присоединиться к РФ
Анна Нараева
Егор Алеев / ТАСС

Большинство жителей Донецкой, Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей Украины выразили готовность принять участие в референдуме, следует из опроса ВЦИОМа.

В ЛНР и ДНР о своем намерении проголосовать заявили 87% респондентов, в Запорожской области – 80%, в Херсонской – 69%.

Среди опрошенных в ДНР 5% заявили, что скорее не будут участвовать в плебисците, 8% затруднились с ответом, в ЛНР – наоборот. В Запорожской области о своем желании воздержаться от участия в референдуме заявили 9%, в Херсонской – 15%, затруднились ответить или не определились в этих регионах 11% и 16% респондентов соответственно.

В ДНР и ЛНР 97% опрошенных говорят, что поддерживают вхождение в состав России. В Запорожской и Херсонской областях о своем желании голосовать за выход из состава Украины, образования самостоятельного государства и вхождение в состав РФ заявили 87% и 89% респондентов соответственно. Против по 2%.

Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 22 сентября по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), в нем приняли участие 4000 человек (по 1000 из каждого региона).

23 сентября на территории ДНР, ЛНР, а также на части контролируемых РФ территорий Херсонской и Запорожской областей Украины начались референдумы, о подготовке к проведению которых их представители сообщили 19 сентября. Голосование по вопросу о присоединении к России будет многодневным и пройдет до 27 сентября.

По словам генерального директора ВЦИОМа Валерия Федорова, результаты опросов на территориях отличаются, поскольку у них были «разные истории в последние восемь лет». К примеру, Херсонская область и прежде давала чуть меньше голосов «Партии регионов», отмечает политолог Алексей Чадаев.

На референдумах можно прогнозировать высокий уровень явки, поскольку для большинства участие в голосовании – это «закрепление ранее сделанного выбора», считает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонтов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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