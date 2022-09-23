Большинство жителей Донбасса планирует поучаствовать в референдумах

Среди опрошенных в ДНР 5% заявили, что скорее не будут участвовать в плебисците, 8% затруднились с ответом, в ЛНР – наоборот. В Запорожской области о своем желании воздержаться от участия в референдуме заявили 9%, в Херсонской – 15%, затруднились ответить или не определились в этих регионах 11% и 16% респондентов соответственно.