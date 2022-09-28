Кремль: обращения Путина по референдумам пока не планируются
Обращение президента России Владимира Путина в связи с итогами референдумов в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В настоящий момент нет, но в случае если какие-то мероприятия, и когда они, скажем так, уже возникнут, мы будем вас своевременно информировать», – ответил он на вопрос о том, планируется ли такое обращение.
Песков также рассказал, что пока не может ответить на вопрос, будет ли Путин присутствовать на концерте, запланированном на 30 сентября. Комментируя же заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киеву и Москве будет не о чем говорить в случае референдумов, Песков сказал, что украинский лидер «давно уже принял решение отказаться от какой-либо идеи переговоров».
Накануне сенатор Андрей Клишас рассказал, что Совет Федерации не планирует проводить внеочередные заседания для принятия законов о вхождении в состав России новых территорий. Сенатор отметил, что Совфед продолжает работать по утвержденному ранее графику осенней сессии. Следующее заседание пройдет 4 октября.
Позже спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что 4 октября может быть рассмотрен вопрос о присоединении регионов к РФ. Сегодня же спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД проведет внеплановое заседание 3 октября.
Вчера в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России, которое началось 23 сентября.
По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Решение о проведении референдумов было принято 20 сентября. На следующий день Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил о поддержке того решения, которое примет большинство жителей освобожденных территорий на референдумах.
Тогда же он объявил о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета. Главным приоритетом он назвал спасение народов на тех территориях, где было проведено голосование.
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