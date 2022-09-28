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Кремль: обращения Путина по референдумам пока не планируются

Ведомости

Обращение президента России Владимира Путина в связи с итогами референдумов в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В настоящий момент нет, но в случае если какие-то мероприятия, и когда они, скажем так, уже возникнут, мы будем вас своевременно информировать», – ответил он на вопрос о том, планируется ли такое обращение.

Песков также рассказал, что пока не может ответить на вопрос, будет ли Путин присутствовать на концерте, запланированном на 30 сентября. Комментируя же заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киеву и Москве будет не о чем говорить в случае референдумов, Песков сказал, что украинский лидер «давно уже принял решение отказаться от какой-либо идеи переговоров».

Накануне сенатор Андрей Клишас рассказал, что Совет Федерации не планирует проводить внеочередные заседания для принятия законов о вхождении в состав России новых территорий. Сенатор отметил, что Совфед продолжает работать по утвержденному ранее графику осенней сессии. Следующее заседание пройдет 4 октября.

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Позже спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что 4 октября может быть рассмотрен вопрос о присоединении регионов к РФ. Сегодня же спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД проведет внеплановое заседание 3 октября.

Вчера в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России, которое началось 23 сентября.

По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

Решение о проведении референдумов было принято 20 сентября. На следующий день Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил о поддержке того решения, которое примет большинство жителей освобожденных территорий на референдумах.

Тогда же он объявил о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета. Главным приоритетом он назвал спасение народов на тех территориях, где было проведено голосование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных