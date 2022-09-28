Кремль: обращения Путина по референдумам пока не планируются

Песков также рассказал, что пока не может ответить на вопрос, будет ли Путин присутствовать на концерте, запланированном на 30 сентября. Комментируя же заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киеву и Москве будет не о чем говорить в случае референдумов, Песков сказал, что украинский лидер «давно уже принял решение отказаться от какой-либо идеи переговоров».