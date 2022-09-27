Украина теряет пятую часть территорий, населения и экономики

Украина теряет пятую часть территорий, населения и экономикиЗавершились референдумы о присоединении к России лояльных и успешных территорий юго-востока
Референдумы по вопросу о присоединении к России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины завершились в конце дня 27 сентября с положительным результатом. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что верхняя палата парламента может рассмотреть вопрос о законодательном обеспечении присоединения территорий 4 октября (из Совета Федерации документ о создании новых регионов уйдет на подпись к президенту). «Мы с уважением относимся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и, если такова воля с их стороны – войти в состав России, безусловно, мы [решение] поддержим», – добавила она.
Набор голосов
Судя по данным избиркомов, эту волю трудно подвергнуть сомнению. Большинство населения голосовало «за» даже активнее, чем прежде, как предсказывали российские социологи. В ДНР – 94%, в ЛНР – 98%, в Запорожской области – 93%, в Херсонской области – 86% (данные на момент сдачи номера в печать). Избиркомы, очевидно, были озабочены даже не результатами, а уровнем явки. И, судя по всему, она набиралась без каких-то приписок, хотя при системе выездного голосования, которая действовала на территориях первые четыре дня, у сотрудников комиссий мог возникнуть соблазн дать голосовать любому, кто проходил мимо. Но местные в ДНР жаловались на другое: например, парень заехал к родственникам во время голосования, попросился «за компанию», но ему не дали бюллетень. Ссылки на то, что в последний день, когда можно голосовать на участке, будешь не по месту жительства, не срабатывали, жаловался собеседник корреспонденту «Ведомостей».
Высокая явка не вызывает особенного удивления. За 8,5 года в Донбассе остались те, кто либо осознанно связывает свое будущее с Россией, либо те, у кого такой вариант не вызывает негативных эмоций. Остальные перешли на другую сторону фронта. В Херсонской и Запорожской областях ситуация чуть иная, но там и явка в течение всего голосования (как и, например, в Мариуполе, до весны бывшем под украинским контролем) отставала. В итоге рекордную явку набирали охватом: за пять дней последовательно сотрудники комиссий проехались по всем микрорайонам и населенным пунктам. Из-за этого и списочный состав избирателей постепенно вырос в абсолютных числах.
В начале голосования ЦИК ДНР сообщал, что в республике около 1,558 млн человек, а 26 сентября председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий заявил, что их число выросло до 1,704 млн. Проголосовало на тот момент уже 1,48 млн избирателей республики, официальная явка составляла 86,89%. Если считать от изначального списочного состава избирателей, то явка была бы близка к 100%.
Эксперты говорят, что ждать «традиционного» подхода к организации голосования было бы сложно. «Поквартирное голосование – это не очень частое явление», – отмечает юрист Роман Смирнов. По его словам, таких ситуаций, когда голосование полностью проходило вне помещений (а не было лишь элементом для добора голосов), в электоральной практике он не встречал. Проводить параллели между этим референдумом и любыми другими сложно, потому что сейчас плебисцит проходит в условиях форс-мажора. А юрист Олег Захаров указывает, что выездное голосование на дому – это эксклюзив российской избирательной системы, в других странах для тех, кто не может прийти на участок, в основном используется голосование по почте, хотя к нему есть много нареканий, особенно после последних скандалов на президентских выборах в США. При этом в стандартах БДИПЧ ОБСЕ надомное голосование признается вполне допустимым, отмечает он.
Так же решили и те, кто следил за референдумом. Глава ДНР Денис Пушилин 27 сентября заявлял «России 24», что международные наблюдатели нарушений не фиксировали. Что, впрочем, не совсем точно. Были сложности с тайной голосования на выездных участках. Поскольку выездная бригада избиркома выглядела как обычный автомобиль с урной для голосования, списком избирателей и бюллетенями, то и кабинки под открытым небом там не было. Об этом, например, упоминали 25 сентября немецкие наблюдатели Патрик Вааб и Сергей Филберт, посещавшие участки в ЛНР и ДНР. По словам Вааба, это объяснялось принципами безопасности избирателей.
С этим действительно иногда возникали сложности. Киев заранее заявил, что не признает референдумов, и боевые действия не были поставлены на паузу.
В Донецке канонада слышна почти постоянно, причем довольно часто звуки взрывов настолько сильны, что массово срабатывает сигнализация автомобилей. В Рубежном (ЛНР) в ночь на 26 сентября ВСУ обстреляли школу, в которой размещался избирательный участок, и его пришлось переносить. В итоге 26 и 27 сентября Высоцкий объявлял, что из соображений безопасности «территориальным комиссиям предоставлено право самостоятельно устанавливать время работы своих участковых комиссий». Это было сделано в том числе для того, чтобы исключить передвижение на автомобилях в темное время суток. Избирателей председатель ЦИК просил скорректировать планы и проголосовать в светлое время.
Переезд в Россию
Можно по-разному трактовать принятое жителями ДНР, ЛНР и двух областей решение.
Председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия») заявил «Ведомостям», что теперь Россия «приходит на обломки очень успешной территории, где разрушена инфраструктура и деформировано образование». Но можно сказать иначе: теперь юго-восток Украины «переезжает» в Россию или, если следовать официальной риторике Москвы, «возвращается» в ее состав: территории нынешних Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей во времена империи были европейской частью России, а после революции 1917 г. включались в Донецко-Криворожскую Республику (до 1918 г.) и Таврическую губернию (до 1922 г.) в составе РСФСР.
После образования СССР экономика страны развивалась как единый хозяйственный и политический организм, поэтому административное деление имело второстепенное значение, признавал президент Владимир Путин в феврале 2022 г. Присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах увеличит территорию России на 108 840 кв. км. По площади это сравнимо с Болгарией или двумя прибалтийскими республиками – Эстонией и Латвией, вместе взятыми. Площадь Украины в результате референдумов уменьшается на 19%, а России – увеличится на 0,6%.
Но новые регионы – это не только территории, но и люди. В случае с юго-востоком Украины – наиболее лояльные Москве. На референдуме 17 марта 1991 г. более 70% жителей Украины высказались за сохранение Советского Союза. Такую позицию выразили 85–86% жителей Донбасса и 80–81% жителей Запорожья и Херсонщины. Из статистики Госстата страны известно, что численность ее населения в январе 2022 г., т. е. до признания РФ независимости ДНР и ЛНР, а также старта боевых действий, составила 40,98 млн человек. Донецкая область насчитывала 4,05 млн, Луганская – 2,1 млн, Запорожская – 1,64 млн, а Херсонская – 1 млн человек. В совокупности их численность составляла 8,79 млн человек, или 21% всего населения Украины.
Это граждане (пока что с разными паспортами), которые идентифицируют себя как русские или говорят по-русски. По данным переписи 1926 г., русских в УССР было 9,2% населения страны, а в 1989 г. стало 22,1% (11,4 млн человек). В ряде городов и регионов русских было примерно столько же, сколько и украинцев: в Донецкой (44% против 52%) и Луганской (45% против 51%) областях. В Запорожской области доля русских составляла 32%, на Херсонщине – 20%. А в Крыму – 67% против 26%.
Доходы населения
Украина – самая бедная страна Европы после непризнанного Косова, следует из данных МВФ за 2021 г. ВВП по ППС на душу населения более чем вдвое уступает российскому и меньше, чем в Молдавии или даже республиках Закавказья, хотя в советские времена Украина их значительно опережала. Среднемесячный располагаемый доход населения в 2021 г. в стране был 7168 гривен, или всего около $265. Это в 1,7 раза меньше, чем в России, где получали $460 чистыми. Причем если в Запорожье доходы превышали среднеукраинский уровень (7789 гривен), то в Херсонской области были значительно меньше – 6135 гривен.
После распада СССР доля тех, кто идентифицирует себя как русский, становилась все меньше: к 2001 г., по данным переписи, их численность сократилась до 8,3 млн человек (17,3% всего населения). К 2011 г. на Украине проживало уже 7,4 млн русских (16,2%), оценивает заместитель руководителя Центра языковой политики и международного образования Александр Арефьев. К 1989 г. русский язык считали родным 33% жителей Украины, в 2001 г. – 30%, а в 2011 г. – 26%, оценивает Арефьев. В повседневной жизни на украинском общается 47% населения Украины, на русском – 24%, а оба языка (или их смесь – суржик) используют 29% жителей. В частности, в Донбассе, на Херсонщине и в Запорожье русский – язык для общения дома подавляющего большинства населения, только на украинском там говорит менее 10% граждан, показало исследование Центра Разумкова от 2017 г.
Что приобретает Россия
На Украине сильно сказалась потеря тесных связей с РСФСР и Россией. В 2013 г., за год до присоединения к России Крыма и Севастополя (вместе – 3,7% экономики Украины), ВВП страны составлял всего 70% от уровня 1990 г. и хуже среди постсоветских стран было только в Молдавии (66%), подсчитали «Ведомости» по данным МВФ и Всемирного банка. К 2021 г. он упал до 65%, или $588 млрд по ППС в ценах 2021 г., в то время как в 1990 г. размер экономики УССР был $900 млрд.
Хозяйство Запорожской области составляло в 2020 г. 4% ВРП страны, а Херсонской области – 1,6%, следует из данных Госстата Украины. ВРП Донецкой области в 2013 г., т. е. до провозглашения ДНР, достигал 10,8%, и это был наиболее мощный регион после Киева. На Луганскую область (сейчас – ЛНР) тогда приходилось 3,6% ВРП. Стоит ожидать, что и референдумы скажутся на потенциале страны, ведь республики Донбасса обладают промышленным потенциалом, говорит первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию единоросс Александр Мажуга. В Донбассе исторически было сосредоточено производство азотных (Северодонецк, Горловка), фосфатных (Константиновка) удобрений, соды (Лисичанск, Славянск), продукции органического синтеза, а также Шевченковское литиевое месторождение, которое необходимо для экономики, отмечает он.
Донбасс известен тяжелой промышленностью. Подконтрольная миллиардеру Ринату Ахметову компания «Метинвест», включавшая некогда в свой состав «Азовсталь» и другие крупные металлургические активы региона, по версии InVenture, заняла 1-е место в стране по выручке в 2020 г. – $11,4 млрд. В июне 2021 г. металлургические и коксохимические предприятия ДНР и ЛНР по решению властей республик передали под контроль российскому бизнесмену Евгению Юрченко. В Донбассе были также заметны активы Дмитрия Фирташа, который через холдинг Ostchem (выручка – $270 млн) контролировал заводы «Азот» в Северодонецке и «Стирол» в Горловке. В топ-100 крупнейших предприятий Украины входило и «Донбассэнерго» ($240 млн). В Запорожье одними из крупнейших предприятий являются «Запорожсталь», выручка которой в 2020 г. составила $1,7 млрд, а также «Мотор сич» ($425 млн), Запорожский железнорудный комбинат ($240 млн) и Запорожская АЭС.
Политолог Павел Склянчук отмечает, что приоритетные направления работы сейчас будут включать в себя оформление передачи предприятий под российскую юрисдикцию, а также вопросы социальной политики и регулирования работы систем жизнеобеспечения. В Донецкой республике ряд предприятий уже сейчас работают в кооперации с российскими структурами: это и завод лопаток для авиационных турбин в Снежном (кооперация с «Ростехом»), и завод транспортного машиностроения «Лугамаш» (РЖД), говорит Гутенев. В экономике Херсонской области ключевую роль играет сельское хозяйство, в котором задействовано 70% земель региона, или 2 млн га, в основном под зерновые (урожай – 2,5 млн т в год), бахчевые и овощи (2 млн т).
Через 1,5–2 года регионы не только выйдут на самообеспечение основными видами продовольствия, но и смогут поставлять продукцию в другие субъекты Федерации и дружественные страны, считает зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»). «Для этого у них есть все: плодородные пахотные земли, умение и желание работать на этих землях, порт с выходом на море. Таким образом, остается только помочь с восстановлением инфраструктуры, поставкой техники и семян, сбытом готовой продукции, минеральные удобрения у них есть, и Россия приобретет новые возможности для развития агропромышленного комплекса и экспортного потенциала нашей страны», – отметила депутат. По словам Школкиной, ориентировочный объем сельхозугодий во всех четырех регионах, которые должны вступить в состав РФ, составляет порядка 5 млн га, где 80% и более из них – пахотные земли, где выращиваются все культуры от пшеницы до риса, а также бахчевые и виноград.
Если предположить, что России удастся присоединить территории ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья в полном составе и восстановить уровень экономики мирного времени, то их экономический потенциал составит до $130 млрд по ППС в ценах 2021 г., или около 20% экономики Украины. ВВП России в 2021 г. достиг $4,49 трлн по ППС. Таким образом, присоединение ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья позволит прибавить примерно 2,9% к экономике РФ. И это наиболее оптимистичная оценка, поскольку пандемия и боевые действия всерьез потрепали экономику регионов. В 2020 г. производство в ДНР упало на 40%, отмечали ранее «Ведомости», а в 2021 г. смогло отыграть только 26%. «Речь идет не о приобретениях, а о хорошем потенциале восстановления экономики, чтобы эти территории как можно быстрее могли обеспечить себя собственными ресурсами. Для этого есть хороший человеческий капитал и неплохая высшая школа», – отмечает Гутенев. По словам Мажуги, в ДНР и ЛНР «в секторе исследований и разработок работает более 3000 докторов и кандидатов наук».
Когда восстановят Донбасс
Восстановление потребует средств и сил. Об их размере российские официальные лица пока не говорят. Федеральный бюджет на 2023–2025 гг. формируется, но заложены ли в нем средства на восстановление новых регионов, пока не сообщалось. Вопрос о финансировании развития новых территорий еще не урегулирован в российском законодательстве, указал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. На данный момент можно констатировать, что если регионы войдут в состав России, то, конечно, потребуются дополнительные расходы федерального бюджета. По его словам, скорее всего, эти регионы будут дотационными и им понадобится финансовая поддержка как в форме дотаций, так и в форме иных межбюджетных трансфертов.
Оценить потенциальный объем расходов на новые территории эксперт затруднился. Ранее возможный объем расходов называли представители народных республик, независимость которых признала Москва. Глава ЛНР Леонид Пасечник в конце февраля оценивал восстановление региона в 1,5 трлн руб., а премьер-министр ДНР Виталий Хоценко сообщил в конце июня, что Россия в течение ближайших двух лет вложит в экономику республики 2 трлн руб. Только Мариуполю на восстановление потребуются «десятки миллиардов рублей», говорил «Ведомостям» мэр города Константин Иващенко.
В России большинство граждан поддерживают решение о вхождении новых территорий в состав РФ, выяснил ВЦИОМ в ходе всероссийского опроса, проведенного 21 сентября. «Готовы поддержать присоединение свыше 70% опрошенных, – сказал «Ведомостям» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. – Это даже выше, чем поддержка специальной военной операции, которая [также] держится примерно на 70%». Дальнейшая интеграция будет происходить в нескольких плоскостях, отмечает политолог Алексей Чадаев: «Понятно, что российское законодательство не начнет действовать на присоединяемых территориях одномоментно со дня их присоединения. Но там вероятен и специфический правовой режим, поскольку в республиках законы изначально писались на свой лад».
Например, самая известная история – наличие смертной казни в законодательстве ДНР, говорит Чадаев: «Вопрос только в том, какие из этих норм после интеграции останутся, а какие будут отменены». Теперь открывается довольно широкое пространство для нормотворчества. Это нормотворчество будет продиктовано практикой, поскольку мирный вариант жизни Донбасса в значительной степени поставлен на паузу.
После вхождения в состав РФ новым регионам придется привыкать к множеству новых норм и правил. Начиная с мелочей вроде более строгих ПДД или правил торговли и заканчивая совершенно иной, более формализованной, системой госуправления, пенсионного обеспечения, налогообложения, полного вывода из обращения гривны и т. д. Ожидают граждан цифровизация (введение «Госуслуг») и переоформление всех документов. Соответствующие правила (или исключения из них) прописываются в законе «О принятии в Российскую Федерацию... и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов...».
Без исключений здесь вряд ли возможно обойтись – на уровне закона или правоприменения. В конце концов, житель России с трудом может представить себе, что на входе в здание висит знак с перечеркнутым автоматом: вход с оружием не разрешен. Не бросит же вооруженный человек ствол в машине. Так что вид силовика с «калашниковым» в ДНР никого не смущает. Чем-то это напоминает Израиль, где срочники и срочницы спокойно ходят с автоматами. А там законы совсем другие.
В подготовке статьи участвовали Дарья Мосолкина, Анна Нараева и Виктор Хамраев