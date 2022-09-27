Украина теряет пятую часть территорий, населения и экономики

Эксперты говорят, что ждать «традиционного» подхода к организации голосования было бы сложно. «Поквартирное голосование – это не очень частое явление», – отмечает юрист Роман Смирнов. По его словам, таких ситуаций, когда голосование полностью проходило вне помещений (а не было лишь элементом для добора голосов), в электоральной практике он не встречал. Проводить параллели между этим референдумом и любыми другими сложно, потому что сейчас плебисцит проходит в условиях форс-мажора. А юрист Олег Захаров указывает, что выездное голосование на дому – это эксклюзив российской избирательной системы, в других странах для тех, кто не может прийти на участок, в основном используется голосование по почте, хотя к нему есть много нареканий, особенно после последних скандалов на президентских выборах в США. При этом в стандартах БДИПЧ ОБСЕ надомное голосование признается вполне допустимым, отмечает он.