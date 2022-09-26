«Не пострадало» означает «не сгорело и не разрушено». В каких условиях происходит голосование в Мариуполе

Это не вымерший город: по Мариуполю ходят люди – те, кто остался после боев, и те, кто вернулся потом. Сколько сейчас в городе жителей, мэр Константин Иващенко не говорит, но поясняет, что в избирательные списки (а главное событие для Мариуполя, как и для всей ДНР, – референдум) включено около 150 000 человек. Помимо людей старше 18 лет в городе много пенсионеров и детей, уточняет он.