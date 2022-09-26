«Не пострадало» означает «не сгорело и не разрушено». В каких условиях происходит голосование в Мариуполе

«Не пострадало» означает «не сгорело и не разрушено». В каких условиях происходит голосование в МариуполеКорреспондент «Ведомостей» поговорил с мэром города о референдуме, переходе к мирной жизни и подготовке к зиме
Мариуполь сентября 2022 г. совсем не похож на пугающую видеокартинку, которую транслировали весной во время штурма Приморского района города и осады «Азовстали». Да, разрушенные и выгоревшие дома стоят, любителям фотографировать виды постапокалипсиса еще есть где развернуться. Но разбитой военной техники на улицах нет, ее, рассказывают местные, убрали еще в августе. Мусор тоже вывезен. Дороги среднего качества, но их вымели и местами ремонтируют. Да и зелень скрывает последствия боев. Весной сухие деревья добавляли картинке ужаса. Каштаны, впрочем, уже желтеют.
Это не вымерший город: по Мариуполю ходят люди – те, кто остался после боев, и те, кто вернулся потом. Сколько сейчас в городе жителей, мэр Константин Иващенко не говорит, но поясняет, что в избирательные списки (а главное событие для Мариуполя, как и для всей ДНР, – референдум) включено около 150 000 человек. Помимо людей старше 18 лет в городе много пенсионеров и детей, уточняет он.
Детей и правда довольно много – они играют на площадках и ходят по улицам с родителями.
В прифронтовом Донецке ощущения иные: город почти пуст. «Обстреливают, прилеты, [поэтому люди] дома сидят», – поясняет местный житель. В Мариуполе на маленьком уличном базаре на вид больше людей, чем на огромном донецком Крытом рынке: в него 22 сентября прилетел украинский снаряд, погибли люди.
В Мариуполе мамы с детьми ходят и в зоопарк – это кусочек мирной жизни с небольшим ботаническим уголком, павлинами, енотами и белым тигром. Тут фронт далеко, в то время как в Донецке работа ПВО слышна регулярно, иногда чаще грома в сильную грозу. Последствия прошедшего фронта в Мариуполе видны, но их пытаются преодолеть. К примеру, говорит Иващенко, в городе 10 864 школьника. Раньше в Мариуполе было 54 школы, а теперь открыли 16. Их «пока хватает», уточняет он.
Регион втягивается в мирную жизнь. 24 сентября в Мариуполе проводили день посвящения в студенты местного госуниверситета. Очень простая церемония: до 200 человек собралось – и не в актовом зале, а на крыльце. На фасаде здания следы то ли осколков, то ли пуль, входные двери забиты фанерой – вместо разбитого стекла, и фоном – звуки от уборки мусора на заднем дворе. Церемония с участием местных чиновников (без пространных речей) выдает, что в ДНР не успели до конца перенять высокий бюрократический стиль «большой России».
«Два корпуса пострадали меньше остальных», – поясняет ректор университета Лариса Сиволап. Филологический факультет очень сильно поврежден, уточняет она. «Будут ли восстанавливать – ждем от Петербурга [который отвечает за восстановление города] сообщений», – отметила ректор. «Общежитие не пострадало», – говорит она.
«Не пострадало» означает «не сгорело и не разрушено». Стекла разбиты и в общаге, но это поправимо. В общежитие общественная палата ДНР привозит стиральные машины. Подержанные, но после капремонта, объясняет председатель палаты Александр Кофман. Так, по его словам, денег хватит еще и на «Газель» для вуза.
В университет будет принято 2500 человек на 1-й курс бакалавриата и магистратуры, еще 300 студентов будет восстановлено на учебе, говорит Сиволап. 1 октября начинается дополнительный набор: «Кто-то не успел, кто-то опоздал приехать». Но это уже будет не бюджетный, а контрактный набор. Стоимость контракта, по словам ректора, «ориентировочно 70 000 руб. в год, есть и меньше».
«У нас поступают из ЛНР, ДНР, даже из Новороссийска, – говорит Сиволап. – ЕГЭ – программа нам незнакомая, мы принимаем вступительные экзамены». Преподаватели, по ее словам, остались. «Возвращаются преподаватели с Украины, – говорит ректор. – Люди не уезжали от политики, люди уезжали от страха». Иващенко уточняет, что на город ляжет в основном фонд оплаты труда. Все, что нужно студентам для занятий, обеспечивается «большой Россией».
77% избирателей
проголосовало в ДНР по итогам трех дней за вхождение в состав России. Это 1,2 млн человек. Референдум длится пять дней
«Средства на восстановление – это не один десяток миллиардов [рублей]», – поясняет мэр. Глава города считает, что «зима предстоит тяжелая», но полагает, что закрытие теплового контура (т. е. ремонт теплосетей. – «Ведомости») «будет, безусловно, сделано». «Если где-то не получится, будем выдавать жителям киловаттные калориферы», – говорит он.
В многоквартирных домах, не признанных аварийными, с электричеством более-менее нормально, поясняет Иващенко. Из 1600 таких домов, по его словам, электричество есть в 1200. Иващенко отмечает, что 550–600 многоквартирных домов в Мариуполе из 2500 не подлежат восстановлению. В частном секторе разрушено около 6000 домов из 50 000, уточняет он.
«Сейчас создается маневренный фонд (временное жилье. – «Ведомости»), – говорит мэр. – Ориентировочно около 3000 мест. Всего будет около 6000 мест такого фонда. Будет еще 1000 мест в быстровозводимом жилье, два пансионата, и в итоге мы набираем 12 000–13 000 мест маневренного фонда. Уверен, что эту зиму продержимся».
Но для жизни Мариуполю потребуются рабочие места, а все заводы стоят, признает мэр. Как поясняет Иващенко, основные рабочие места на сегодняшний день – стройка (4000–5000 человек), где-то 2000 – коммунальные предприятия, 950 человек – порт. Около 2500 человек – расчистка завода им. Ильича. Еще 200–400 человек занято на расчистке «Азовмаша». 20 000–25 000 рабочих мест всего, говорит глава Мариуполя, и значительная их часть сейчас сосредоточена на восстановлении города.
«Референдум идет очень хорошо, – добавляет он, – Люди откликаются очень активно». Только за первый день, по оценке мэра, в Мариуполе показатели явки достигли 90% от числа голосовавших «при Украине»: «Люди устали, им нужен покой, мир».