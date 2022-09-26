От президента ждут заявлений, которые подчернут неприкосновенность новых территорий

От президента ждут заявлений, которые подчернут неприкосновенность новых территорийЗачем депутатов и сенаторов собирают в Кремль
Вечером 25 сентября источник на Охотном ряду сообщил «Ведомостям», что аппарат нижней палаты парламента известил депутатов Госдумы о необходимости подготовиться к мероприятию, которое может пройти в ближайшее время в Кремле. Схожее предупреждение поступило и в верхнюю палату парламента, говорит источник «Ведомостей» в Совете Федерации.
О том, что президент России Владимир Путин готовится выступить с обращением к Федеральному собранию 30 сентября после подведения итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины, «Ведомости» сообщили 24 сентября а (см. vedomosti.ru). Один из думских источников говорил, что во время обращения пойдет речь о принятии в состав России «новых территорий». Причем обращение президента может прозвучать уже после того, как законодательно будет обеспечено вхождение ДНР, ЛНР (республика контролируется РФ полностью), Херсонской и Запорожской области в состав России.
Референдумы на этих территориях начались 23 сентября и продолжатся до 27 сентября. Близкий к администрации президента (АП) источник «Ведомостей» говорит, что итоги плебисцита планируется подвести уже 28–29 сентября. О том, что в Запорожской области итоги планируют объявить 28 сентября, говорил глава пророссийской военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий. На эту дату ориентируются и в центризбиркоме ЛНР.