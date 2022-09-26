От президента ждут заявлений, которые подчернут неприкосновенность новых территорий

О том, что президент России Владимир Путин готовится выступить с обращением к Федеральному собранию 30 сентября после подведения итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины, «Ведомости» сообщили 24 сентября а (см. vedomosti.ru). Один из думских источников говорил, что во время обращения пойдет речь о принятии в состав России «новых территорий». Причем обращение президента может прозвучать уже после того, как законодательно будет обеспечено вхождение ДНР, ЛНР (республика контролируется РФ полностью), Херсонской и Запорожской области в состав России.