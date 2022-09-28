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Володин сообщил о внеплановом заседании Госдумы 3 октября

Ведомости

Госдума проведет внеплановое заседание 3 октября. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает «РИА Новости».

Он отметил, что 3 октября в 14:00 мск пройдет пленарное заседание, а до этого состоится заседание Госдумы. 4 октября также запланировано пленарное заседание.

Кроме того, Володин сообщил о переносе региональной недели «на более поздний срок». 

Корректировка графика, по словам спикера, связана с тем, что ГД должна принять все необходимые решения по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. «Решения президента должны быть обеспечены законодательно», — подчеркнул Володин.

Накануне сенатор Андрей Клишас рассказал, что Совет Федерации не планирует проводить внеочередные заседания для принятия законов о вхождении в состав России новых территорий. Сенатор отметил, что Совфед продолжает работать по утвержденному ранее графику осенней сессии. Следующее заседание пройдет 4 октября.

Позже спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что 4 октября может быть рассмотрен вопрос о присоединении регионов к РФ.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской области, а также подконтрольной России части Запорожья состоялись с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

Ранее «Ведомости» писали, что не исключено законодательное оформление принятия новых территорий в состав РФ уже на этой неделе. Так, источник ТАСС в Госдуме сообщал, что законопроекты о вхождении новых субъектов в состав России могут внести в Госдуму 28 сентября, чтобы 29 сентября их принять. «РИА Новости» отмечало, что 29 сентября на заседание может собраться Совфед. Источник «Ведомостей» в верхней палате парламента также подтвердил эту информацию.

Кроме того, как стало известно «Ведомостям» 24 сентября, президент России Владимир Путин готовится выступить с обращением к Федеральному собранию 30 сентября, после подведения итогов референдумов. Предполагалось, что глава государства произнесет речь после того, как законодательно будет обеспечено вхождение ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской области в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных