Володин сообщил о внеплановом заседании Госдумы 3 октября

Ранее «Ведомости» писали, что не исключено законодательное оформление принятия новых территорий в состав РФ уже на этой неделе. Так, источник ТАСС в Госдуме сообщал, что законопроекты о вхождении новых субъектов в состав России могут внести в Госдуму 28 сентября, чтобы 29 сентября их принять. «РИА Новости» отмечало, что 29 сентября на заседание может собраться Совфед. Источник «Ведомостей» в верхней палате парламента также подтвердил эту информацию.