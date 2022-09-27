Совфед не планирует проводить внеочередные заседания по новым субъектам РФ
Совет Федерации не планирует проводить внеочередные заседания для принятия законов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и подконтрольной России части Запорожья. Об этом «РИА Новости» заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Сенатор отметил, что Совфед продолжает работать по утвержденному ранее графику осенней сессии. Следующее заседание пройдет 4 октября.
«Процедура конституционная. Мы проходили ее при принятии Крыма и Севастополя. Все будет строго в соответствии с законом [О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации]», — уточнил Клишас «Ведомостям».
Ранее «Ведомости» писали, что не исключено законодательное оформление принятия новых территорий в состав РФ уже на этой неделе. Так, источник ТАСС в Госдуме сообщал, что законопроекты о вхождении новых субъектов в состав России могут внести в Госдуму 28 сентября, чтобы 29 сентября их принять. «РИА Новости» отмечало, что 29 сентября на заседание может собраться Совфед. Источник «Ведомостей» в верхней палате парламента также подтвердил эту информацию.
Кроме того, как стало известно «Ведомостям» 24 сентября, президент России Владимир Путин готовится выступить с обращением к Федеральному собранию 30 сентября, после подведения итогов референдумов. Предполагается, что глава государства произнесет речь после того, как законодательно будет обеспечено вхождение ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской области в состав России.
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