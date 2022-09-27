Песков не подтвердил информацию о создании Крымского ФО и назначении Рогозина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию о создании Крымского федерального округа и назначении его главой бывшего гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
«Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента и таких кадровых решений. Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас [СМИ] информировать», — сказал он.
Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что в России могут создать новый федеральный округ – Крымский. Предполагается, что в его состав войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), Запорожская и Херсонская области. Возглавить новое полпредство может Рогозин, считают источники «Ведомостей», близкие к администрации президента.
Референдумы на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей проходят с 23 сентября, сегодня — заключительный день голосования. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что предварительные итоги референдума в республике он объявит сегодня вечером. К середине пятого дня голосования явка в ЛНР превысила 90%. Окончательные результаты референдумов должны стать известными в течение пяти дней.
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