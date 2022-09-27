Песков не подтвердил информацию о создании Крымского ФО и назначении Рогозина

Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что в России могут создать новый федеральный округ – Крымский. Предполагается, что в его состав войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), Запорожская и Херсонская области. Возглавить новое полпредство может Рогозин, считают источники «Ведомостей», близкие к администрации президента.