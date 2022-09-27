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Пасечник назвал референдум в ЛНР «практически состоявшимся»

Ведомости

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал референдум в регионе «уже практически состоявшимся». Таким мнением он поделился после того, как сам принял участие в голосовании. 

«На сегодняшний день, я думаю, референдум уже практически состоялся. <...> Об этом, я думаю, скажу вечером, когда будут готовы предварительные итоги голосования», — сказал он (цит. по ТАСС).

По словам Пасечника, «подавляющее большинство» жителей ЛНР голосует за вхождение в состав России. Предварительные итоги он объявит вечером — по завершении последнего дня голосования. 

Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября. Они завершатся сегодня, 27 сентября. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны уже на следующий день, 28 сентября. Глава ДНР Денис Пушилин уже вчера сообщил, что предварительные итоги голосования превзошли ожидание. 

Накануне, 26 сентября, все референдумы были признаны состоявшимися. По итогам трех дней голосования явка избирателей по итогам трех дней голосования в ЛНР, ДНР и Запорожской области составила 76,09%, 77,12% и 51,55% соответственно. Позже был признан состоявшимся и референдум в Херсонской области, где явка превысила 50%. 

Ранее по теме: В ДНР и ЛНР явка на референдуме превысила 80%

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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