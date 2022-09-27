Пасечник назвал референдум в ЛНР «практически состоявшимся»
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал референдум в регионе «уже практически состоявшимся». Таким мнением он поделился после того, как сам принял участие в голосовании.
«На сегодняшний день, я думаю, референдум уже практически состоялся. <...> Об этом, я думаю, скажу вечером, когда будут готовы предварительные итоги голосования», — сказал он (цит. по ТАСС).
По словам Пасечника, «подавляющее большинство» жителей ЛНР голосует за вхождение в состав России. Предварительные итоги он объявит вечером — по завершении последнего дня голосования.
Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября. Они завершатся сегодня, 27 сентября. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны уже на следующий день, 28 сентября. Глава ДНР Денис Пушилин уже вчера сообщил, что предварительные итоги голосования превзошли ожидание.
Накануне, 26 сентября, все референдумы были признаны состоявшимися. По итогам трех дней голосования явка избирателей по итогам трех дней голосования в ЛНР, ДНР и Запорожской области составила 76,09%, 77,12% и 51,55% соответственно. Позже был признан состоявшимся и референдум в Херсонской области, где явка превысила 50%.
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России.
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