Референдумы в ЛДНР и Запорожской области признаны состоявшимися
Явка избирателей по итогам трех дней голосования в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) составила 76,09% и 77,12% соответственно, передает «РИА Новости» со ссылкой на местные центральные избирательные комиссии. Референдумы о присоединении к России признаны состоявшимися.
По словам председателя ЦИК ЛНР Елены Кравченко, за три дня на избирательных участках было выдано более 1 млн бюллетеня. При этом в третий день голосования, 25 сентября, в референдуме приняли участие 21,97% избирателей. Самым активным городом по числу проголосовавших она назвала Луганск.
Как правило, референдумы считаются состоявшимися, если явка избирателей превысила 50%. На подконтрольных России территориях Запорожской области явка составила 51,55% с учетом проголосовавших за рубежом, об этом сообщила председатель ЦИК региона Галина Катющенко. В частности, за все время проведения референдума в нем приняли участие более 85 000 человек, из которых почти 32 000 проголосовали из другой страны. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов признал референдум состоявшимся.
В Херсонской области референдум пока не был признан состоявшимся. За три дня голосования в нем приняли участие 48,91% избирателей, рассказала глава избирательной комиссии Марина Захарова.
Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября. Они продлятся еще два дня — до 27 сентября. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны уже на следующий день, 28 сентября. Однако глава ДНР Денис Пушилин уже сейчас сообщил, что предварительные итоги голосования превзошли ожидание.
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России.
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