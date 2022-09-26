Референдумы в ЛДНР и Запорожской области признаны состоявшимися

Как правило, референдумы считаются состоявшимися, если явка избирателей превысила 50%. На подконтрольных России территориях Запорожской области явка составила 51,55% с учетом проголосовавших за рубежом, об этом сообщила председатель ЦИК региона Галина Катющенко. В частности, за все время проведения референдума в нем приняли участие более 85 000 человек, из которых почти 32 000 проголосовали из другой страны. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов признал референдум состоявшимся.