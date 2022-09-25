Экзитпол: 93% участников референдума одобрили вхождение Запорожской области в РФ
93% граждан, которые проголосовали в первый день референдума в Запорожской области, поддержали присоединение региона к России. Об этом говорится в отчете Крымского республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ).
Опрос, как отмечается в отчете, проводился методом телефонного обзвона, поскольку жители голосовали вне избирательных участков. В первый день референдума, 23 сентября, социологи опросили 500 человек.
93% участников референдума одобрили вхождение Запорожской области в состав РФ, 7% поддержали украинский статус области, следует из данных опроса. 27 сентября экзитпол проведут на выходах из избирательных участков.
23 сентября на территории ДНР, ЛНР, а также на части контролируемых РФ территорий Херсонской и Запорожской областей Украины начались референдумы, о подготовке к проведению которых их представители сообщили 19 сентября. Голосование по вопросу о присоединении к России будет многодневным и пройдет до 27 сентября.
В Запорожской области по итогам первого дня явка составила 20,52%, сообщила глава местного ЦИК Галина Катющенко. Власти региона обещали объявить первые итоги референдума 28 сентября.