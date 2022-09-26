В ДНР и ЛНР явка на референдуме превысила 80%
Явка на референдуме в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) по итогам четвертого дня голосования превысила 80%, сообщили «РИА Новости».
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что в республике в референдуме приняли участие 86,89% граждан, среди них почти 1,5 млн человек голосовали в ДНР, 411 962 человека – на зарубежных участках. По данным главы ЦИК ЛНР Елены Кравченко, явка в республике составила 83,61%.
В Запорожской области проголосовало 66,43% граждан, в Херсонской – 63,58%.
Ранее агентство сообщало со ссылкой на местные центральные избирательные комиссии, что в ДНР, ЛНР и в Запорожье референдумы признаны состоявшимися, поскольку явка превысила 50%. В Херсонской области же количество проголосовавших по итогам третьего дня составляло 48,91%.
Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны уже на следующий день, 28 сентября.
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России.