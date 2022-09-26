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В ДНР и ЛНР явка на референдуме превысила 80%

Ведомости

Явка на референдуме в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) по итогам четвертого дня голосования превысила 80%, сообщили «РИА Новости».

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что в республике в референдуме приняли участие 86,89% граждан, среди них почти 1,5 млн человек голосовали в ДНР, 411 962 человека – на зарубежных участках. По данным главы ЦИК ЛНР Елены Кравченко, явка в республике составила 83,61%.

В Запорожской области проголосовало 66,43% граждан, в Херсонской – 63,58%.

Ранее агентство сообщало со ссылкой на местные центральные избирательные комиссии, что в ДНР, ЛНР и в Запорожье референдумы признаны состоявшимися, поскольку явка превысила 50%. В Херсонской области же количество проголосовавших по итогам третьего дня составляло 48,91%.

Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны уже на следующий день, 28 сентября.

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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