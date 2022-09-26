Аксенов заявил о скором переходе спецоперации в статус контртеррористической

Аксенов подчеркнул, что по-прежнему считает референдумы формальностью. По его словам, присоединить территории к России можно было бы и без голосования, поскольку жители этих регионов уже давно определились со своей позицией. Глава Крыма также ожидает, что «скоро будет пройдена определенная точка невозврата».