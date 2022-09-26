Аксенов заявил о скором переходе спецоперации в статус контртеррористической
После завершения референдумов и вхождения Донбасса, Херсонской области и подконтрольной части Запорожской области в Россию специальная военная операция (СВО) станет контртеррористической. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Аксенов подчеркнул, что по-прежнему считает референдумы формальностью. По его словам, присоединить территории к России можно было бы и без голосования, поскольку жители этих регионов уже давно определились со своей позицией. Глава Крыма также ожидает, что «скоро будет пройдена определенная точка невозврата».
«Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях», — написал Аксенов.
Он подчеркнул, что как только территории войдут в состав России, страна будет не только «биться за своих людей», но и «сражаться за свою землю».
21 сентября президент России Владимир Путин поддержал проведение референдумов на ранее освобожденных территориях в ходе спецоперации на Украине. «То решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», — заявил он.
23 сентября в Донбассе, Херсонской области и части Запорожья начались референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Голосование продлится до 27 сентября.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что вхождение регионов в состав России позволит расценивать удары Киева по их территории как «преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в случае присоединения территорий к России удары по ним Москва будет расценивать как угрозу нацбезопасности. Он уточнил, что после вхождения в состав РФ в регионах также начнет действовать российская Конституция.
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