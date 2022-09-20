Медведев поддержал проведение референдумов в ЛНР и ДНР
Референдумы в ЛНР и ДНР имеют большое значение для защиты жителей Донбасса, а также для восстановления исторической справедливости. После их проведения изменения в мире будут необратимы. Такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в случае присоединения республики к России удары Киева по их территории можно будет расценивать как «преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты». Медведев также указал на изменения, внесенные в Конституцию РФ, согласно которым действия, направленные на отчуждение территории, не допускаются.
«Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», — подытожил он.
Накануне общественная палата ЛНР призвала главу республики Леонида Пасечника немедленно провести референдум о вхождении ЛНР в состав России. Позже с тем же требование к главе ДНР Денису Пушилину обратилась общественная палата ДНР. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик.
Россия признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля. Спустя три дня началась спецоперация России на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время идет плановое освобождение ДНР.
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