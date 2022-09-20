Медведев поддержал проведение референдумов в ЛНР и ДНР

Он отметил, что в случае присоединения республики к России удары Киева по их территории можно будет расценивать как «преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты». Медведев также указал на изменения, внесенные в Конституцию РФ, согласно которым действия, направленные на отчуждение территории, не допускаются.