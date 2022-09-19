Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину с просьбой провести референдум
Общественная палата (ОП) Донецкой народной республики (ДНР) подготовила обращение к главе ДНР Денису Пушилину и народному совету о проведении референдума о вхождении республики в состав России. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).
Открытое обращение было принято единогласно, его подписал председатель палаты Александр Кофман. «<...>Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации». Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации! Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины – России. Народ Донбасса это заслужил», – говорится в тексте документа.
Ранее днем ОП Луганской народной республики (ЛНР) подготовила аналогичное обращение к главе республики Леониду Пасечнику.
Россия признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля. Спустя три дня началась спецоперация России на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время идет плановое освобождение ДНР.
В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что возможность проведения референдума в ближайшее время невозможна из-за постоянных обстрелов ВСУ. Песков отметил, что для референдума необходимо создать соответствующие условия.
7 июня председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сказала, что Совфед готов рассмотреть заявки о присоединении ДНР, ЛНР, а также других территорий к России.