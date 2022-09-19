Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину с просьбой провести референдум

Открытое обращение было принято единогласно, его подписал председатель палаты Александр Кофман. «<...>Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации». Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации! Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины – России. Народ Донбасса это заслужил», – говорится в тексте документа.