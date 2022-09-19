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Общественная палата ЛНР призвала главу республики немедленно провести референдум

Ведомости

Общественная палата (ОП) Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с призывом немедленно провести референдум о вхождении ЛНР в состав России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ОП.

«Общественная палата Луганской Народной Республики выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации», — говорится в документе.

15 сентября Пасечник заявлял, что главной задачей ЛНР является вхождение в состав России. По его словам, статус республики при этом не так важен. Кроме того, ранее глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что в нынешней ситуации присоединение ЛНР и ДНР к России может осуществиться и без проведения референдумов. Он добавил, что решение о вхождении республик в состав РФ должно быть принято как можно скорее.

Россия признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля. Спустя три дня началась спецоперация России на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время идет плановое освобождение ДНР.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что возможность проведения референдума в ближайшее время невозможна из-за постоянных обстрелов ВСУ. Песков отметил, что для референдума необходимо создать соответствующие условия.

7 июня председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сказала, что Совфед готов рассмотреть заявки о присоединении ДНР, ЛНР, а также других территорий к России. 15 июля в ЛНР создали штаб по подготовке референдума о вхождении в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных