Общественная палата ЛНР призвала главу республики немедленно провести референдум

15 сентября Пасечник заявлял, что главной задачей ЛНР является вхождение в состав России. По его словам, статус республики при этом не так важен. Кроме того, ранее глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что в нынешней ситуации присоединение ЛНР и ДНР к России может осуществиться и без проведения референдумов. Он добавил, что решение о вхождении республик в состав РФ должно быть принято как можно скорее.