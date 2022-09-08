Аксенов допустил присоединение территорий ЛНР и ДНР без референдумов
Вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) может быть осуществлено и без проведения референдумов — это будет решать высшее руководство, об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли», — сказано в сообщении.
Аксенов также отметил, что присоединить территории ДНР и ЛНР необходимо как можно быстрее. Он подчеркнул, что Крым готов оказать любое содействие в этом вопросе — моральное, материальное и методическое. «Крым поможет в меру своих возможностей, всегда поддержит братьев в любом направлении. Главное – это наш опыт в части переходного периода, адаптации к российскому законодательству, к жизни в нашей большой стране», — отметил глава республики.
Ранее секретарь генерального совета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что референдумы в Донбассе «обязательно состоятся, причем уже в этом году». Он уточнил, что наиболее правильным решением будет их проведение 4 ноября — в День народного единства. Он отметил, что это та дата, которая «нас всех объединяет».
По данным исследовательского центра ИНСОМАР, в Запорожской области Украины 71% опрошенных заявил о желании войти в состав России, 6% – остаться в составе Украины, столько же – стать самостоятельным государством, 17% затруднились ответить. Соответствующий вопрос был задан и жителям Херсонской области. В результате 63% сообщили о желании войти в состав России, 11% предпочли бы остаться в составе Украины, 7% – стать самостоятельными, 19% затрудняются с ответом.
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