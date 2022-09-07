Турчак назвал 4 ноября в качестве возможной даты референдумов о присоединении к России

Турчак назвал 4 ноября в качестве возможной даты референдумов о присоединении к РоссииРешение поддержит большинство в Херсонской и Запорожской областях Украины, утверждает ИНСОМАР
Секретарь генерального совета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что референдумы в Донбассе «обязательно состоятся, причем уже в этом году».
«Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства. Это историческая дата, которая нас всех объединяет. Объединяет в то самое пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий. Провести референдумы именно в этот день будет правильно и символично», – написал он в своем Telegram-канале. Примечательно, что ранее Турчак и российские лица не раз говорили о проведении референдумов в этом году, но это первый случай, когда политик называет конкретную, хоть и возможную, дату.
Какой вопрос будет вынесен на референдумы, Турчак не уточняет. Не уточняет он, и на каких территориях пройдет плебисцит. «Донецк, Луганск и многие другие русские города наконец вернутся в родную гавань», – отметил он.
В своем посте он ссылается на опубликованные сегодня результаты социсследований о готовности людей «стать частью большой России».
Турчак опубликовал свой пост практически одновременно с исследовательским центром ИНСОМАР, который 7 сентября представил результаты опроса на территориях, где была проведена военная спецоперация. Социологи задавали респондентам вопрос: «Лично вы хотели бы, чтобы после завершения военной операции территория вашего региона осталась в составе Украины, вошла в состав России или стала самостоятельным государством?»
В Запорожской области Украины, по данным этих социологов, 71% опрошенных заявил о желании войти в состав России, 6% – остаться в составе Украины, столько же – стать самостоятельным государством, 17% затруднились ответить. В Херсонской области, соответственно, 63% хотят в Россию, 11% предпочли бы остаться в составе Украины, 7% – существовать самостоятельно, 19% затрудняются с ответом.
В опросе участвовало по 1000 респондентов в каждом регионе.
Социологические данные о предпочтениях независимых ДНР и ЛНР, где уже проводились референдумы в 2014 г., не приводятся ИНСОМАРом.
«Ведомости» писали в конце августа, что российские власти отказались от идеи совместить референдумы с единым днем голосования 11 сентября. Трое источников «Ведомостей» объясняли это тем, что армия РФ и силы республик могут не успеть взять под контроль всю нужную территорию. 1 сентября РБК писал со ссылкой на источники, что в Кремле рассматривают вариант проведения референдумов в ДНР, ЛНР и на подконтрольных России территориях Украины до конца осени.
Слова Турчака о конкретной дате референдума пока звучат как предположение, говорит политолог Александр Асафов. На данном этапе «предстоит еще много работы по восстановлению мирной жизни»: «Люди возвращаются, но для репрезентативности людей должно быть больше, а для для этого надо восстанавливать инфраструктуру, дома людей». Политолог Константин Калачев считает, что референдум действительно может пройти уже скоро: «Еще в 2014 г. в Донбассе митинговали за присоединение к России ради социальных благ, пенсий, зарплат – и это нужно делать».
Референдум, проведенный 4 ноября, может помочь дать празднику современное содержание, говорит Калачев: «Чтобы эта дата вошла в историю не в связи с событиями далекого прошлого, Смутного времени». «В символическую дату все воспринимается иначе, появляется дополнительная "историческая идея", которая позволяет дополнить мотив единения и общности», – говорит Асафов. О том, что не исключен вариант референдумов 4 ноября, «Ведомости» допускали в июле.