Турчак назвал 4 ноября в качестве возможной даты референдумов о присоединении к России

«Правильно провести их 4 ноября, в День народного единства. Это историческая дата, которая нас всех объединяет. Объединяет в то самое пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий. Провести референдумы именно в этот день будет правильно и символично», – написал он в своем Telegram-канале. Примечательно, что ранее Турчак и российские лица не раз говорили о проведении референдумов в этом году, но это первый случай, когда политик называет конкретную, хоть и возможную, дату.