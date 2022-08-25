Референдумы в ДНР, ЛНР и на других территориях вряд ли совместят с днем голосования в РФ

Представители РФ 11 сентября в качестве выбранной для проведения референдума даты официально не называли. О том, что именно в этот день можно было бы провести референдум, говорил 11 августа в интервью «Известиям» глава пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Евгений Балицкий. Эта область, как и Херсонская, практически полностью под контролем РФ. Глава ЛНР Леонид Пасечник отмечал, что референдум возможен только после «освобождения территории ДНР». Глава ДНР Денис Пушилин 24 августа заявил, что республика готова к проведению референдума: «Главное теперь, чего мы ждем, – это выхода союзных сил на административные границы республики».