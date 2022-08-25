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Референдумы в ДНР, ЛНР и на других территориях вряд ли совместят с днем голосования в РФ

Время их проведения зависит от хода военной операции на Украине
Максим Иванов Елена Мухаметшина
До референдума в Херсонской области, возможно, еще не очень близко / Сергей Мальгавко / ТАСС

Референдумы в ДНР и ЛНР, а также на других затронутых военной операцией территориях Украины, скорее всего, не будут совмещать с единым днем голосования в РФ, который пройдет 11 сентября. Об этом «Ведомостям» сказали пять собеседников, близких к администрации президента (АП). Трое из них связывают это с тем, что войска пока не заняли всю территорию ДНР.

Представители РФ 11 сентября в качестве выбранной для проведения референдума даты официально не называли. О том, что именно в этот день можно было бы провести референдум, говорил 11 августа в интервью «Известиям» глава пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Евгений Балицкий. Эта область, как и Херсонская, практически полностью под контролем РФ. Глава ЛНР Леонид Пасечник отмечал, что референдум возможен только после «освобождения территории ДНР». Глава ДНР Денис Пушилин 24 августа заявил, что республика готова к проведению референдума: «Главное теперь, чего мы ждем, – это выхода союзных сил на административные границы республики».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных