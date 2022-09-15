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Пасечник назвал главной задачей ЛНР вхождение в состав РФ в любом статусе

Ведомости

Основная задача Луганской народной республики (ЛНР) сейчас – вхождение в состав России, статус при этом не так важен, заявил глава республики Леонид Пасечник.

«Основная задача — победить и стать частью Российской Федерации... А уж кем мы там будем, мне кажется, это не очень важно, важно, чтобы мы были вместе», – цитирует его ТАСС.

Пасечник также добавил, что у ЛНР в любом случае будет свой представитель в Москве.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вхождение ДНР и ЛНР в состав России может быть осуществлено и без проведения референдумов. По его словам, международное сообщество по большей части не признало референдум в Крыму, хотя он и был организован по всем правовым нормам.

«Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли», – сказал он тогда.

До этого секретарь генерального совета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что референдумы в Донбассе «обязательно состоятся, причем уже в этом году». Он уточнил, что наиболее правильным решением будет их проведение 4 ноября — в День народного единства. Он отметил, что это та дата, которая «нас всех объединяет». 

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Ранее по теме: Турчак назвал 4 ноября в качестве возможной даты референдумов о присоединении к России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных