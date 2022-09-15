Пасечник назвал главной задачей ЛНР вхождение в состав РФ в любом статусе
Основная задача Луганской народной республики (ЛНР) сейчас – вхождение в состав России, статус при этом не так важен, заявил глава республики Леонид Пасечник.
«Основная задача — победить и стать частью Российской Федерации... А уж кем мы там будем, мне кажется, это не очень важно, важно, чтобы мы были вместе», – цитирует его ТАСС.
Пасечник также добавил, что у ЛНР в любом случае будет свой представитель в Москве.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вхождение ДНР и ЛНР в состав России может быть осуществлено и без проведения референдумов. По его словам, международное сообщество по большей части не признало референдум в Крыму, хотя он и был организован по всем правовым нормам.
«Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли», – сказал он тогда.
До этого секретарь генерального совета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что референдумы в Донбассе «обязательно состоятся, причем уже в этом году». Он уточнил, что наиболее правильным решением будет их проведение 4 ноября — в День народного единства. Он отметил, что это та дата, которая «нас всех объединяет».
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