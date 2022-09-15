Пасечник назвал главной задачей ЛНР вхождение в состав РФ в любом статусе

До этого секретарь генерального совета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что референдумы в Донбассе «обязательно состоятся, причем уже в этом году». Он уточнил, что наиболее правильным решением будет их проведение 4 ноября — в День народного единства. Он отметил, что это та дата, которая «нас всех объединяет».