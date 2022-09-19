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Генпрокурора ЛНР посмертно наградили Орденом Мужества

Ведомости

Генпрокурор Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Горенко посмертно награжден российским Орденом Мужества, ему также присвоено звание Героя ЛНР, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Горенко погиб в результате теракта 16 сентября.

«Указом президента Российской Федерации генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Сергеевич Горенко награжден (посмертно) орденом Мужества. Также главой Луганской народной республики ему присвоено посмертно звание Героя ЛНР», — говорится в сообщении.

В пятницу, 16 сентября, произошла серия атак на управленцев в Луганской народной республике (ЛНР), а также пророссийские администрации в Херсонской и Запорожской областях. В результате взрыва в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске, по данным МВД республики, погиб глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он возложил ответственность за произошедшее на власти Украины, не уточнив деталей инцидента.

В Бердянске (Запорожская область) 16 сентября был убит заммэра по ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая городской избирком. Также подвергся удару Херсон. Около 11:00 мск произошла ракетная атака на здание ВГА, сообщил ее представитель. В результате погиб водитель начальника департамента труда и социальной политики ВГА Аллы Бархатновой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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