Генпрокурора ЛНР посмертно наградили Орденом Мужества

В пятницу, 16 сентября, произошла серия атак на управленцев в Луганской народной республике (ЛНР), а также пророссийские администрации в Херсонской и Запорожской областях. В результате взрыва в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске, по данным МВД республики, погиб глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он возложил ответственность за произошедшее на власти Украины, не уточнив деталей инцидента.