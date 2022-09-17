Рогов заявил о серии из пяти взрывов в Мелитополе
Член пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил о не менее пяти взрывах, прозвучавших в Мелитополе.
«В городе была слышна серия взрывов — не менее пяти. Подробности позже», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Мелитопольской железнодорожной станции.
В пятницу 16 сентября произошла серия атак на управленцев в Луганской народной республике (ЛНР), а также пророссийских администраций в Херсонской и Запорожской областях. В результате взрыва в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске, по данным МВД республики, погиб глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он возложил ответственность за произошедшее на власти Украины, не уточнив деталей инцидента.
В Бердянске (Запорожская область) днем 16 сентября убит заммэра по ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая городской избирком. Также подвергся удару Херсон. Около 11:00 мск произошла ракетная атака здания ВГА, сообщил ее представитель. В результате погиб водитель начальника департамента труда и социальной политики ВГА Аллы Бархатновой.