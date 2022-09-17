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Рогов заявил о серии из пяти взрывов в Мелитополе

Ведомости

Член пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил о не менее пяти взрывах, прозвучавших в Мелитополе.

«В городе была слышна серия взрывов — не менее пяти. Подробности позже», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Мелитопольской железнодорожной станции.

В пятницу 16 сентября произошла серия атак на управленцев в Луганской народной республике (ЛНР), а также пророссийских администраций в Херсонской и Запорожской областях. В результате взрыва в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске, по данным МВД республики, погиб глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он возложил ответственность за произошедшее на власти Украины, не уточнив деталей инцидента.

В Бердянске (Запорожская область) днем 16 сентября убит заммэра по ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая городской избирком. Также подвергся удару Херсон. Около 11:00 мск произошла ракетная атака здания ВГА, сообщил ее представитель. В результате погиб водитель начальника департамента труда и социальной политики ВГА Аллы Бархатновой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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