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Что известно об атаках в Донбассе, Херсоне и Запорожье

В ходе одной из них убили генпрокурора ЛНР
Илья Лакстыгал
РИА Новости

В пятницу 16 сентября произошла серия атак на управленцев в Луганской народной республики (ЛНР), а также пророссийских администраций в Херсонской и Запорожской областях.

В результате взрыва в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске, по данным МВД республики, погиб глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он возложил ответственность за произошедшее на власти Украины, не уточнив детали инцидента.

По зданию администрации ДНР нанесен удар

В Бердянске (Запорожская область) днем 16 сентября убит заммэра по ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая городской избирком. Это подтвердил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Рогов уточнил, что они были убиты в микрорайоне Колония, а виноваты в этом власти Украины.

Также подвергся удару Херсон. Около 11:00 мск произошла ракетная атака здания ВГА, сообщил ее представитель. Обстрел произошел во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов, заявила в своем Telegram-канале замглавы пророссийской ВГА Херсонской области Екатерина Губарева.

В результате обстрела погиб водитель начальника департамента труда и социальной политики ВГА Аллы Бархатновой, она ранена, сказала Губарева. Позже агентство «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона сообщило о двух жертвах среди случайных прохожих.

Другие атаки

23 мая было совершено покушение на пророссийского мэра Энергодара Запорожской области Андрея Шевчика; 21 июня совершено покушение на главу поселка Чернобаевка близ Херсона Юрия Турулева; 22 июня было совершено покушение на замглавы пророссийской ВГА Херсонской области Алексея Ковалева; 24 июня погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрий Савлученко; 11 июля было совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту и главу поселка Великий Бурлук Евгения Юнакова; 24 августа погиб глава поселка Михайловка (Запорожская область) Иван Сушко; 29 августа был убит замглавы пророссийской ВГА Херсонской области Ковалев. 

Как сообщил у себя в Telegram-канале замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов, было поражено крыло здания, где находился его кабинет. Он добавил, что в результате атаки пострадали не менее 10 человек, а целью был руководитель ВГА.

Российские власти пока не комментировали эти атаки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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