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По зданию администрации ДНР нанесен удар

Ведомости

Украинские военные обстреляли здание администрации главы ДНР в центре Донецка, сообщил штаб теробороны республики. «Повреждена гостиница Central по ул. Артема и здание администрации главы ДНР, где возник пожар», – говорится в сообщении.

По информации «Донецкого агентства новостей», снаряды попали в правое крыло и верхний этаж, а в здании начался пожар. Глава администрации города Алексей Кулемзин опубликовал фотографии администрации после удара.

По данным штаба теробороны республики, в результате обстрела по Ворошиловскому району Донецка погибли два местных жителя.

Информацию о погибших подтвердил также и глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении на фоне поврежденного здания администрации. По его данным, обстрел велся из орудий натовского калибра 155 мм.

В минувшую пятницу ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, в результате которого погибли два мирных жителя. Отмечалось, что обстрел велся с применением крупнокалиберной артиллерии и минометов.

Ранее в начале месяца ВСУ обстреляли сначала железнодорожный вокзал в Донецке, а также драмтеатр, где должно было пройти прощание с погибшим полковником ДНР Ольгой Качурой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных