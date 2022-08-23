По зданию администрации ДНР нанесен удар
Украинские военные обстреляли здание администрации главы ДНР в центре Донецка, сообщил штаб теробороны республики. «Повреждена гостиница Central по ул. Артема и здание администрации главы ДНР, где возник пожар», – говорится в сообщении.
По информации «Донецкого агентства новостей», снаряды попали в правое крыло и верхний этаж, а в здании начался пожар. Глава администрации города Алексей Кулемзин опубликовал фотографии администрации после удара.
По данным штаба теробороны республики, в результате обстрела по Ворошиловскому району Донецка погибли два местных жителя.
Информацию о погибших подтвердил также и глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении на фоне поврежденного здания администрации. По его данным, обстрел велся из орудий натовского калибра 155 мм.
В минувшую пятницу ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, в результате которого погибли два мирных жителя. Отмечалось, что обстрел велся с применением крупнокалиберной артиллерии и минометов.
Ранее в начале месяца ВСУ обстреляли сначала железнодорожный вокзал в Донецке, а также драмтеатр, где должно было пройти прощание с погибшим полковником ДНР Ольгой Качурой.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.