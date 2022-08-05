В Донецке в результате обстрела загорелось здание железнодорожного вокзала
В здании железнодорожного вокзала в Донецке произошел пожар в результате обстрела украинскими военными. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).
«В результате обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка горит здание ж/д вокзала по ул. Савченко», — говорится в публикации. Пострадала одна женщина, она ранена. В штабе призвали жителей Донецка беречь себя и не выходить на улицу без надобности.
Ранее сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска обстреляли больницу № 17 в Куйбышевском районе Донецка. Пострадали четыре человека. Также, по данным штаба, есть один погибший.
Накануне ВСУ обстреляли здание донецкого драмтеатра, где должно было пройти прощание с погибшим полковником ДНР Ольгой Качурой. Кулемзин сообщил о гибели шести человек. Еще семеро, по его словам, получили ранения.
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