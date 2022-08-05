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В Донецке в результате обстрела загорелось здание железнодорожного вокзала

Ведомости

В здании железнодорожного вокзала в Донецке произошел пожар в результате обстрела украинскими военными. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«В результате обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка горит здание ж/д вокзала по ул. Савченко», — говорится в публикации. Пострадала одна женщина, она ранена. В штабе призвали жителей Донецка беречь себя и не выходить на улицу без надобности.

Ранее сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска обстреляли больницу № 17 в Куйбышевском районе Донецка. Пострадали четыре человека. Также, по данным штаба, есть один погибший.

Накануне ВСУ обстреляли здание донецкого драмтеатра, где должно было пройти прощание с погибшим полковником ДНР Ольгой Качурой. Кулемзин сообщил о гибели шести человек. Еще семеро, по его словам, получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных