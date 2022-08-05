В Донецке в результате обстрела загорелось здание железнодорожного вокзала

«В результате обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка горит здание ж/д вокзала по ул. Савченко», — говорится в публикации. Пострадала одна женщина, она ранена. В штабе призвали жителей Донецка беречь себя и не выходить на улицу без надобности.