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Минобороны сообщило об уничтожении двух американских гаубиц М777

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В результате удара ВКС России по двум гаубичным артиллерийским дивизионам 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения под Новоивановской в Запорожской области были уничтожены в том числе две американские гаубицы М777, сообщило Минобороны РФ.

«Уничтожено до 150 военнослужащих,две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350-ти снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы под Дзержинском, Новгородским и Николаевкой в ДНР были подавлены три взвода гаубиц Д-30, а под Чугуевом – взвод РСЗО «Град».

Всего с начала проведения специальной военной операции потери ВСУ, по данным Минобороны РФ, составили: 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 БПЛА, 361 ЗРК, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных