Минобороны сообщило об уничтожении двух американских гаубиц М777

«Уничтожено до 150 военнослужащих,две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350-ти снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.