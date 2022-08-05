Минобороны сообщило об уничтожении двух американских гаубиц М777
В результате удара ВКС России по двум гаубичным артиллерийским дивизионам 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения под Новоивановской в Запорожской области были уничтожены в том числе две американские гаубицы М777, сообщило Минобороны РФ.
«Уничтожено до 150 военнослужащих,две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350-ти снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы под Дзержинском, Новгородским и Николаевкой в ДНР были подавлены три взвода гаубиц Д-30, а под Чугуевом – взвод РСЗО «Град».
Всего с начала проведения специальной военной операции потери ВСУ, по данным Минобороны РФ, составили: 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 БПЛА, 361 ЗРК, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
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