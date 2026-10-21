Мосгорсуд оставил в силе семилетний срок бывшему мужу Лерчек Чекалину

Чекалина признали виновным по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов). По версии следствия, он вместе с бывшей супругой и их бизнес-партнером Романом Вишняком вывел более 251,6 млн руб. на счета зарегистрированной за рубежом компании. Для этого в банк предоставлялись документы с недостоверными сведениями о назначении переводов.