Мосгорсуд оставил в силе семилетний срок бывшему мужу Лерчек Чекалину
Московский городской суд оставил без изменения приговор бывшему мужу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артему Чекалину, осужденному на семь лет колонии общего режима со штрафом в размере более 194 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила приговор без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – говорится в сообщении. Таким образом, решение Гагаринского районного суда Москвы вступило в законную силу.
Чекалина признали виновным по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов). По версии следствия, он вместе с бывшей супругой и их бизнес-партнером Романом Вишняком вывел более 251,6 млн руб. на счета зарегистрированной за рубежом компании. Для этого в банк предоставлялись документы с недостоверными сведениями о назначении переводов.
1 сентября Мосгорсуд зарегистрировал апелляционные жалобы Чекалина и его адвокатов. 13 апреля Гагаринский суд приговорил его к семи годам колонии и штрафу в размере 194,5 млн руб. Прокуратура запрашивала 7,5 года лишения свободы.
31 июля Гагаринский суд приговорил Валерию Чекалину к пяти годам условно и штрафу в размере 765 млн руб. по делу о незаконных валютных операциях. 18 августа прокуратура попросила увеличить назначенный ей срок до шести лет условно. Защита блогера также обжаловала приговор.