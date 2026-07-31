Блогер Лерчек получила пять лет условно за незаконные валютные операции

Блогер Лерчек получила пять лет условно за незаконные валютные операцииЕй также назначили штраф в размере 765 млн рублей
Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) приговорили к пяти годам условно по делу о незаконных валютных операциях, сообщили в прокуратуре Москвы.
Ей также назначили штраф в размере 765 млн руб. и запретили осуществлять любую профессиональную деятельность в интернете, в том числе управлять сайтами, продвигать ресурсы или зарабатывать на онлайн-платформах (включая сторонние проекты). Блогеру также нельзя менять место жительства без уведомления надзорных органов и ежемесячно нужно отмечаться в инспекции.
Прокурор просил назначить Чекалиной наказание в виде шести лет условно. Сама она так и не признала вину.
Судебное разбирательство по делу было приостановлено в марте после того, как у блогера диагностировали онкологическое заболевание. Уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Бывший муж Чекалиной Артем Чекалин был приговорен к семи годам лишения свободы по этой же статье.
24 июля суд возобновил производство по делу Лерчек. В тот же день прокурор запросил пересмотр меры пресечения в отношении фигурантки с запрета определенных действий на домашний арест. Сообщалось, что поводом для этого стало нарушение, когда блогер уехала в Санкт-Петербург из Москвы на несколько дней.