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Блогер Лерчек получила пять лет условно за незаконные валютные операции

Ей также назначили штраф в размере 765 млн рублей
Ведомости

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) приговорили к пяти годам условно по делу о незаконных валютных операциях, сообщили в прокуратуре Москвы.

Ей также назначили штраф в размере 765 млн руб. и запретили осуществлять любую профессиональную деятельность в интернете, в том числе управлять сайтами, продвигать ресурсы или зарабатывать на онлайн-платформах (включая сторонние проекты). Блогеру также нельзя менять место жительства без уведомления надзорных органов и ежемесячно нужно отмечаться в инспекции.

Прокурор просил назначить Чекалиной наказание в виде шести лет условно. Сама она так и не признала вину.

Чем известна блогер Валерия Чекалина

Медиа

Судебное разбирательство по делу было приостановлено в марте после того, как у блогера диагностировали онкологическое заболевание. Уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Бывший муж Чекалиной Артем Чекалин был приговорен к семи годам лишения свободы по этой же статье.

24 июля суд возобновил производство по делу Лерчек. В тот же день прокурор запросил пересмотр меры пресечения в отношении фигурантки с запрета определенных действий на домашний арест. Сообщалось, что поводом для этого стало нарушение, когда блогер уехала в Санкт-Петербург из Москвы на несколько дней.

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