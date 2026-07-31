Блогер Лерчек получила пять лет условно за незаконные валютные операции

Судебное разбирательство по делу было приостановлено в марте после того, как у блогера диагностировали онкологическое заболевание. Уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Бывший муж Чекалиной Артем Чекалин был приговорен к семи годам лишения свободы по этой же статье.