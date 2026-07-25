Уголовное дело блогера Лерчек вернули в производство

24 июля прокурор запросил у Гагаринского суда Москвы пересмотр меры пресечения в отношении Чекалиной, а также потребовал возобновить производство по уголовному делу. Гособвинитель настаивает на ужесточении меры пресечения для блогера – с запрета определенных действий на домашний арест. Поводом послужило нарушение: Чекалина покинула Москву и на несколько дней уехала в Санкт-Петербург. Это противоречит установленным ограничениям. Загранпаспорт, конфискованный в начале следствия, вновь находится у блогера. Прокуратура расценивает это как потенциальный риск побега за границу и настаивает на более жестких ограничениях.