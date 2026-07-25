Уголовное дело блогера Лерчек вернули в производство

Уголовное дело блогера Лерчек вернули в производствоГагаринский суд Москвы назначил заседание на 30 июля
В Гагаринском суде Москвы возобновили производство дела блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек. Об этом сообщает официальный портал судов общей юрисдикции столицы. Постановление вынесли 24 июля.
Судебное заседание назначено на 30 июля.
24 июля прокурор запросил у Гагаринского суда Москвы пересмотр меры пресечения в отношении Чекалиной, а также потребовал возобновить производство по уголовному делу. Гособвинитель настаивает на ужесточении меры пресечения для блогера – с запрета определенных действий на домашний арест. Поводом послужило нарушение: Чекалина покинула Москву и на несколько дней уехала в Санкт-Петербург. Это противоречит установленным ограничениям. Загранпаспорт, конфискованный в начале следствия, вновь находится у блогера. Прокуратура расценивает это как потенциальный риск побега за границу и настаивает на более жестких ограничениях.
Судебное разбирательство по делу Лерчек приостановили из-за того, что у блогера диагностировали онкологическое заболевание.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Ее бывший муж Артем Чекалин приговорен к семи годам лишения свободы по этой же статье.