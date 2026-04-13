Бывшего мужа Лерчек приговорили к семи годам колонии за вывод валюты
Суд приговорил Артема Чекалина, бывшего супруга блогера Лерчек, к семи годам колонии общего режима и штрафу 194,5 млн руб. Его признали виновным в незаконных валютных операциях на сумму более 251 млн руб. Прокуратура запрашивала 7,5 года колонии.
По версии следствия, бывшие супруги вывели более 251 млн руб. в зарегистрированную в ОАЭ компанию, чтобы уклониться от налогов. Чекалиным инкриминировали п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов). Максимальное наказание по статье – до 15 лет колонии.
В марте у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами и поражением костей, она ослепла на правый глаз. Уголовное дело против нее выделили в отдельное производство и приостановили до выздоровления.
Суд также прекратил дело о банкротстве блогера в связи с полным погашением задолженности перед налоговой – она выплатила 176 млн руб.
