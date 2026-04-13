Бывшего мужа Лерчек приговорили к семи годам колонии за вывод валюты

Суд приговорил Артема Чекалина, бывшего супруга блогера Лерчек, к семи годам колонии общего режима и штрафу 194,5 млн руб. Его признали виновным в незаконных валютных операциях на сумму более 251 млн руб. Прокуратура запрашивала 7,5 года колонии.

Чекалин просил условный срок, мотивируя тем, что его бывшая жена Валерия Чекалина (Лерчек) проходит лечение от онкологии, а дети остаются на его попечении. Суд назначил реальное наказание. Он был взят под стражу в зале суда, сообщила московская прокуратура.

По версии следствия, бывшие супруги вывели более 251 млн руб. в зарегистрированную в ОАЭ компанию, чтобы уклониться от налогов. Чекалиным инкриминировали п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов). Максимальное наказание по статье – до 15 лет колонии.

В марте у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами и поражением костей, она ослепла на правый глаз. Уголовное дело против нее выделили в отдельное производство и приостановили до выздоровления.

Суд также прекратил дело о банкротстве блогера в связи с полным погашением задолженности перед налоговой – она выплатила 176 млн руб.

