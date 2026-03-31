Общество /

Суд прекратил банкротство блогера Лерчек после выплаты 176 млн рублей

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве Валерии Чекалиной (Лерчек) в связи с полным погашением задолженности перед налоговыми органами. Представитель блогера сообщил о перечислении 176 млн руб. на ее налоговый счет – сумма превысила объем заявленных требований, сообщает «РИА Новости».

Уголовное дело в отношении Чекалиной и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбуждено по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов). По версии следствия, в 2021–2022 гг. они перевели более 251,6 млн руб. на счет нерезидента, предоставив в банк документы с недостоверными сведениями. Рассмотрение дела в отношении Артема Чекалина продолжается.

В начале марта у Лерчек диагностировали онкологическое заболевание, после родов она была госпитализирована, а 12 марта ей назначили курс химиотерапии.

16 марта суд приостановил производство по уголовному делу в связи с состоянием здоровья блогера – у нее диагностированы множественные метастазы и перелом позвонков из-за поражения костей. Адвокаты Лерчек сообщали, что следователь МВД четыре раза отказал ей в посещении частных клиник.

До этого Лерчек находилась под домашним арестом по обвинению в незаконных валютных операциях. Дело о банкротстве было инициировано налоговой службой из-за неисполнения обязательств перед бюджетом.

