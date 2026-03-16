Суд отменил домашний арест блогера Лерчек из-за онкологии
Гагаринский районный суд Москвы приостановил производство по уголовному делу в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек). Причиной стало тяжелое состояние здоровья блогера, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии. Меру пресечения изменили с домашнего ареста на запрет определенных действий.
Решение было принято по результатам рассмотрения ходатайства стороны защиты. Прокуратура поддержала просьбу адвокатов приостановить дело в связи с болезнью Чекалиной. В отношении ее бывшего мужа Артема Чекалина судебное разбирательство продолжится.
У блогера диагностировали множественные метастазы, перелом позвонков из-за поражения костей, а также потерю зрения на правый глаз. Сейчас она проходит лучевую терапию в онкологическом центре имени Блохина.
Дети Лерчек на время лечения матери проживают с ее бывшим мужем. Артем Чекалин рассказал журналистам, что дети знают о болезни мамы, все родные и друзья сплотились и оказывают посильную помощь.
Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в валютных операциях с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). По версии следствия, в 2021–2022 годах они перевели более 251,6 млн руб. на счет нерезидента, предоставив в банк документы с недостоверными сведениями.
До 16 марта Чекалина находилась под домашним арестом. Адвокаты просили отменить его из-за состояния здоровья, поскольку тяжелое заболевание препятствует явке в суд.
24 февраля 2026 г. Лерчек родила четвертого ребенка. Через несколько дней после родов она почувствовала сильные боли и была госпитализирована. 8 марта стало известно об онкологическом диагнозе.