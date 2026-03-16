Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Дети блогера Лерчек временно переехали к ее бывшему мужу

Ведомости

Дети блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), находятся с ее бывшим мужем Артемом на время лечения матери. Об этом сообщают «Известия».

По словам Чекалина, дети живут с ним, а когда Валерию выписывают из больницы, они сразу же возвращаются к ней.

16 марта «РИА Новости» сообщили, что прокуратура приостановила дело в отношении Чекалиной из-за ее болезни. В отношении ее бывшего мужа обвинение просит продолжить рассмотрение.

8 марта стало известно, что у Лерчек диагностировали онкологическое заболевание. Она родила сына 2 марта, через несколько дней почувствовала боли, из-за чего была госпитализирована. 12 марта блогеру назначили курс химиотерапии.

Чекалину обвиняют в совершении валютных операций с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По версии следствия, Лерчек и ее бывший муж совместно с соучредителем компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Романом Вишняком создали фитнес-марафон, который продавался россиянам онлайн. В сентябре 2021 г. – феврале 2022 г. они совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на счет нерезидента. В банк при этом были предоставлены документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь