Прокуратура приостановила дело в отношении блогера Лерчек
Прокуратура приостановила дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) из-за ее болезни, сообщило «РИА Новости». В отношении ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинение просит продолжать рассмотрение.
Защита Чекалиной просила отменить ее домашний арест из-за состояния здоровья. Кроме того, тяжелое заболевание препятствует ее явке в суд.
8 марта стало известно, что у Лерчек диагностировали онкологическое заболевание. Она родила сына 2 марта, через несколько дней почувствовала боли, из-за чего была госпитализирована. 12 марта блогеру назначили курс химиотерапии.
Чекалину обвиняют в совершении валютных операций с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
По версии следствия, Лерчек и ее бывший муж совместно с соучредителем компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Романом Вишняком создали фитнес-марафон, который продавался россиянам онлайн. В сентябре 2021 г. – феврале 2022 г. они совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на счет нерезидента. В банк при этом были предоставлены документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.