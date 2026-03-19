Защита Лерчек заявила, что ей четыре раза отказали в посещении частных клиник
Следователь МВД четыре раза отказал блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) в посещении частных клиник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее адвокатов.
В двух случаях речь идет о частной клинике «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте, еще в двух случаях говорится об отказе в посещении частной стоматологической клиники на Минской улице.
20 марта Чекалина обратилась с просьбой к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину проверить действия следователя, который якобы не дал ей разрешение на посещение врача во время домашнего ареста. В главном управлении МВД по Москве заявили, что блогеру не запрещалось посещение государственных лечебных учреждений в период следствия. При этом ей дважды отказали в просьбе о посещении коммерческих клиник.
16 марта Гагаринский районный суд Москвы приостановил производство по уголовному делу в отношении Чекалиной из-за тяжелого состояния здоровья. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. Меру пресечения изменили с домашнего ареста на запрет определенных действий.
В отношении бывшего мужа блогера Артема Чекалина судебное разбирательство продолжится.