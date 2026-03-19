Защита Лерчек заявила, что ей четыре раза отказали в посещении частных клиник

20 марта Чекалина обратилась с просьбой к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину проверить действия следователя, который якобы не дал ей разрешение на посещение врача во время домашнего ареста. В главном управлении МВД по Москве заявили, что блогеру не запрещалось посещение государственных лечебных учреждений в период следствия. При этом ей дважды отказали в просьбе о посещении коммерческих клиник.