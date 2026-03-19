МВД : Лерчек разрешали посещать госбольницы, но не отпустили к частным врачам
Блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) не запрещалось посещение государственных лечебных учреждений в период следствия. Об этом заявили в главном управлении МВД России по Москве в социальных сетях.
«От обвиняемой, а также ее защитников неоднократно поступали ходатайства на посещение государственных медицинских учреждений, все они были удовлетворены в полном объеме», – говорится в сообщении.
При этом блогеру дважды отказали в просьбе о посещении коммерческих клиник, признали в ведомстве.
Чекалина попросила председателя Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина 20 марта проверить действия следователя, который якобы не дал ей разрешение на посещение врача во время домашнего ареста.
17 марта Гагаринский райсуд Москвы приостановил производство по уголовному делу в отношении Чекалиной. Причиной стало тяжелое состояние здоровья блогера, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии.
Решение было принято по результатам рассмотрения ходатайства стороны защиты. Прокуратура поддержала просьбу адвокатов приостановить дело в связи с болезнью Чекалиной. В отношении ее бывшего мужа Артема Чекалина судебное разбирательство продолжится.