Прокурор запросил 7,5 года колонии для бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина
В ходе прений гособвинение обратилось к Гагаринскому суду Москвы с просьбой вынести приговор в отношении бывшего мужа блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) Артема Чекалина в виде 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима с немедленным взятием под стражу в зале суда. Об этом сообщает ТАСС.
Чекалин обвиняется по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По данной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, Чекалин произвел незаконные операции на сумму свыше 250 млн руб. на средства, полученные от продажи фитнес‑марафонов Лерчек.
Помимо тюремного срока прокурор просит назначить бывшему мужу блогера штраф почти в 200 млн руб.
Представители гособвинения при обосновании запрашиваемого срока указали, что подсудимый, хотя и частично признал вину, не согласился с наличием преступного умысла в своих действиях. В то же время обвинение предложило учесть ряд смягчающих обстоятельств. В частности, наличие на иждивении троих малолетних детей, содержание пожилых родителей, положительные характеристики и время, проведенное подсудимым под домашним арестом с момента задержания (его предлагается зачесть в общий срок наказания).
В начале марта у Лерчек диагностировали онкологическое заболевание, после родов она была госпитализирована, а 12 марта ей назначили курс химиотерапии.
16 марта суд приостановил производство по уголовному делу в связи с состоянием здоровья блогера – у нее диагностированы множественные метастазы и перелом позвонков из-за поражения костей. Адвокаты Лерчек сообщали, что следователь МВД четыре раза отказал ей в посещении частных клиник.