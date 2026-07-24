Блогера Лерчек могут отправить под домашний арест за нарушения меры пресечения
Государственное обвинение попросило Гагаринский суд Москвы изменить меру пресечения для блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и возобновить рассмотрение уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, прокуратура настаивает на замене с запрета определенных действий на домашний арест, так как Чекалина нарушила меру пресечения, уехав на пару дней из Москвы в Санкт-Петербург.
Ранее судебное разбирательство по делу Лерчек было приостановлено из-за онкологического заболевания блогера. Собеседник ТАСС также отметил, что ранее изъятый у блогера заграничный паспорт сейчас находится у нее на руках. По его словам, это может создать возможность для выезда за пределы России и уклонения от участия в судебных процедурах.
10 июля сообщалось, что Лерчек не сможет принять участие в судебном заседании, на котором будет принято решение о ее переезде. Как пишет ТАСС, адвокат Чекалиной Константин Третьяков подтвердил, что его подзащитная не сможет приехать на заседание. Он подчеркнул, что она находится в больнице и сейчас проходит таргетную терапию.
Гагаринский суд Москвы должен рассмотреть вопрос об изменении места жительства, которое было указано Чекалиной при изменении ей меры пресечения. 9 июля стало известно, что гособвинение также попросило суд возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера, он был приостановлен из-за онкологического заболевания Лерчек.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Ее бывший муж Артем Чекалин приговорен к семи годам лишения свободы по этой же статье.