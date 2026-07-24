Блогера Лерчек могут отправить под домашний арест за нарушения меры пресечения

Ранее судебное разбирательство по делу Лерчек было приостановлено из-за онкологического заболевания блогера. Собеседник ТАСС также отметил, что ранее изъятый у блогера заграничный паспорт сейчас находится у нее на руках. По его словам, это может создать возможность для выезда за пределы России и уклонения от участия в судебных процедурах.