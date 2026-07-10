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Главная / Общество /

Лерчек не примет участие в суде по вопросу ее переезда

Ведомости

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не сможет принять участие в судебном заседании, на котором будет принято решение о ее переезде, сообщил ТАСС один из участников процесса.

«Чекалина, у которой закончился договор аренды дома, адрес которого обвиняемая указала при избрании запрета определенных действий, не сможет сегодня принять участие в судебном заседании», – рассказал агентству собеседник.

Как пишет ТАСС, адвокат Чекалиной Константин Третьяков подтвердил, что его подзащитная не сможет приехать на заседание. Он подчеркнул, что она находится в больнице и сейчас проходит таргетную терапию. Кроме того, на следующей неделе Лерчек пройдет 9-й курс химиотерапии в клинике им. Блохина.

10 июля Гагаринский суд Москвы должен рассмотреть вопрос об изменении места жительства, которое было указано Чекалиной при изменении ей меры пресечения. 9 июля стало известно, что гособвинение также попросило суд возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера, он был приостановлен из-за онкологического заболевания Лерчек.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Ее бывший муж Артем Чекалин уже был приговорен к семи годам лишения свободы по этой же статье.

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