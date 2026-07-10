Лерчек не примет участие в суде по вопросу ее переезда

Как пишет ТАСС, адвокат Чекалиной Константин Третьяков подтвердил, что его подзащитная не сможет приехать на заседание. Он подчеркнул, что она находится в больнице и сейчас проходит таргетную терапию. Кроме того, на следующей неделе Лерчек пройдет 9-й курс химиотерапии в клинике им. Блохина.